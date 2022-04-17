2022 ALES/1 soru ve sınav yorumları, ALES zor muydu, kolay mıydı?, ALES Türkçe soruları

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının 17 Nisan yani bugün gerçekleştirilmesinin ardından ALES sınav yorumları ve değerlendirmeleri gündeme geldi. Akademik kariyer yapmak amacıyla ALES 2022 sınavına katılan binlerce adayın attığı Twitler ile “ALES zor muydu, kolay mıydı?” sorusunu tartıştı. İşte, 2022 ALES soru yorumları…

21 Şubat ile 3 Mart tarihleri arasında başvuruları alınan 2022 yılının ilk Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 17 Nisan 2022 Pazar günü gerçekleştirildi. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı olmak isteyen binlerce aday 2022 ALES/1 sınavının ardından ALES soru yorumlarını araştırıyor. Peki, 2022 ALES zor muydu, kolay mıydı? İşte, ALES sınav yorumları ve değerlendirmeleri…

2022 ALES ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?

ALES/1 sınavının 17 Nisan Pazar günü gerçekleştirilmesinin ardından Twitter üzerinden #ALES2022 etiketiyle sınava dair paylaşımlar yapıldı. Akademik kariyer yapma hedefiyle sınava katılan adayların çoğu Matematik sorularını kolay bulurken Türkçe paragraf ve sözel mantık sorularını zor buldu. İşte, ALES sınav yorumları

----#Ales Türkçe sorularında Adorno'dan tutun da Albert Camus, Derrida, Dostoyevski, Seneca, Kafka, Joseph Conrad hatta Shakespeare'in Othella Sendromu'na kadar ne ararsanız vardı. Sabah sabah 20 makale okumuş gibi hissediyorum. İnşallah bağlama çalmayı öğrenirsin İlyas.

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Ales Türkçe soruların Adorno'dan tutun da Albert Camus, Derrida, Dostoyevski, Seneca, Kafka, Joseph Conrad hatta Shakespeare'in Othella Sendromu'na kadar ne ararsanız vardı. Sabah sabah 15-20 makale okumuş gibi hissediyorum. Allah cezanızı versin Lemi, Nida, İlyas.. #Ales2022

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---Kıskançlık sorusunda aklı eski ilişkisine gitmeyen henüz bu hayattan büyük bir darbe yememiş olandır .... #ales2022

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