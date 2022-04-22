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SGK pandemiyi listeden çıkardı

SGK pandemiyi listeden çıkardı SGK, pandemi bakım hizmetlerini hizmet başı işlem ve tanıya dayalı işlem puan listelerinden çıkardı.

SGK pandemiyi listeden çıkardı
Kamusaati
Kamusaati
22 Nisan 2022 Cuma 00:50

–– Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu, pandemi bakım hizmetlerini hizmet başı işlem ve tanıya dayalı işlem puan listelerinden çıkardı.

PUAN LİSTESİNDEN ÇIKARILDI

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tebliğine göre, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu, 13 Nisan’a yaptığı toplantı sonuncunda, pandemi bakım hizmeti ile pandemi yoğun bakım hizmetlerini sağlık uygulama tebliği ekinde yer alan hizmet başı işlem ve tanıya dayalı işlem puan hizmetleri listesinden çıkardı.

Söz konusu listeler, sağlık hizmetlerinin fiyatlandırma ve faturalandırılmasına esas teşkil ediyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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