SGK pandemiyi listeden çıkardı

Diyanet hac ve umre fiyatları Suudi Arabistan'ın verdiği karar sonrasında yeniden gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 yılı hac ve umre ibadetine ilişkin alınan kararları yaptığı yazılı açıklama ile duyurdu. Peki, Diyanet hac ve umre fiyatı 2022 belli oldu mu? 65 yaş üstü hacca gidebilecek mi? İşte konuyla ilgili detaylar..