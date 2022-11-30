2023 YILI SGK VE İŞ HUKUKU İDARİ PARA CEZALARI

2023 yılı %122,93 yeniden değerleme oranı ile 4857 sayılı İş Kanununa göre uygulanacak idari para cezaları görselde bulunmaktadır.
2023 yılında 4857 sayılı İş Kanununa göre uygulanacak idari para cezaları
Öteyandan iş kanunu uzmanları açıklamalarında;
- Bu paremetreleri her sene güncellemek her yıl olduğu gibi hiç bir anlam ifade etmiyor.. Çünkü denetimler olmadığı için işverenler ciddiye almıyor, Serhan beyin dediği gibi rakamların düşük olması da ayrı bir detay.. Bu bağlamda sürekli bir huzursuzluk,mutsuzluk ve ciddiyetsizlik … faydası dalkavukluk yapanlara yarıyor… İşin özeti.. göstermelik yalandan güncellemeler. Kimsenin hatırlamadığı umursamadığı detaylar.
- Rakamlar çok düşük patronlar için bir şey ifade etmiyor. Bu cezaları çoğu müfettiş uygulamıyor. dediler...