Rapor parası nedir, nasıl alınır? Rapor parası 2022 ne kadar, nereye yatar?

Rapor parası; iş kazası meslek hastalığı, hastalık veya doğum nedeniyle verilmektedir. Peki, Rapor parası nasıl alınır? Rapor parası 2022 ne kadar, nereye yatar? Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ödemelerin nereye yatacağını ve bu yıl belirlenen tutarı açıkladı.

Rapor parası, işverenin raporu SGK'ya bildirmesinin üzerinden en geç 15 gün geçmesiyle birlikte PTT üzerinden çalışanların hesabına yatırılmaktadır. Bu ücretin hesaba yatırılmasıyla birlikte 2 ay içerisinde alınması gerekmektedir. Bu süre içerisinde alınmayan ücretler SGK'ya tekrar iade edilebilmektedir.

RAPOR PARASI NASIL ALINIR?

Rapor parasının alınması için ilk olarak işçinin raporu alıp işverene vermesi gerekir. İşveren ise e-rapor sistemine 5 gün içerisinde girmesi gerekir.

SGK yetkilileri bu raporu imceleyerek onay verir ve onaylanmasının ardından PTT'ye ödeme talimatı gönderir. Bu arada işçiye SMS ile bilgilendirme mesajı iletilir. Bu aşamaların ardından işçi rapor parasını PTT'ye giderek alabilir.

Veya kişilerin e-Devlet üzerinden tanımladıkları hesaplarına para yatırılır.

RAPOR PARASI 2022 NE KADAR?

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık veya doğum nedeniyle istirahatli olanlara raporlu oldukları süre için geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor. Halk arasında rapor parası olarak da adlandırılan geçici iş göremezlik ödeneği, bu yıl prime esas kazancı asgari ücrete kadar olan çalışan için ayakta tedavilerde 111 lira 20 kuruş, yatarak tedavilerde günlük 83 lira 40 kuruş olarak uygulanacak.

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Rapor parası (geçici iş görmezlik ödeneği) konusu hem işvereni hem de işçiyi yakından ilgilendiren bir konudur. İşçinin sağlık kuruluşlarından almış olduğu raporun işveren tarafından zamanında SGK’ya bildirilmemesi idari para cezasına yol açmakta ve işçinin rapor parasını zamanında almasına engel olmaktadır.

Rapor (geçici iş görmezlik) sigortalı bir çalışanın, hastalık, doğum, iş kazası gibi durumlarda Sosyal Güvenlik Kurumunca yetkilendirilmiş olan sağlık kuruşları veya hekimler tarafından sigortalıya verilen istirahat süresini gösterir belgedir. Sağlık kuruluşlarından ve hekimlerden alınan rapor ile işe gidemedikleri süre için Sosyal Güvenlik Kurumunun kişiye ödediği ücrete de rapor parası (geçici iş görmezlik ödeneği) denmektedir.

Sigortalılara istirahatli kaldıkları her gün için Geçici İş Göremezlik Ödeneği ödenmesi gerektiği, geçici iş göremezlik ödeneğinin yatarak tedavilerde günlük kazancın yarısı tutarında, Ayakta tedavilerde ise günlük kazancın 2/3 ‘ü tutarında ödenek verilmektedir.

Günlük kazanç, rapor başlangıç tarihinden önceki son üç aya ait toplam kazancın aynı 3 aydaki prim ödeme gün sayısına bölümü ile bulunmaktadır.

Örnek; Yetkili sağlık kuruluşundan 5 gün rapor alan asgari ücretli bir çalışanın son üç ayda primleri tam ödenmiş ise ayakta tedavilerde ve yatarak tedavide alacağı rapor parasını hesaplayalım.

SGK tarafından aldığınız rapor için hesaplanan Geçici İş Görmezlik Ödeneğini E-Devlet sistemine giriş yaparak “4A/4B İş Göremezlik Ödemesi Görme” ekranından öğrenebilirsiniz.

Bu ücretler SGK tarafından hak sahiplerine PTT aracılığıyla ödenirken ben size E-DEVLET üzerinden bir kez tanımlama yaparak otomatik olarak bankanıza yatırılmasını sağlayacağım.

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RAPOR PARASI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Rapor parası çalışanların aldığı aylık maaşlara göre değişkenlik gösteriyor. Rapor parasının hesaplanması için ilk olarak üç aylık brüt gelir toplanıyor. Son üç aylık prim gün toplandıktan sonra raporlu olunan gün sayısından 2 çıkartılmaktadır.

Bunun sebebi rapor parasının ilk iki günü için verilmemesidir. İlk üç aylık brüt gelir son üç aylık prim gününe bölünmektedir. Ardından çıkan sonuç ile raporlu olunan gün sayısı çarpılır.