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Rapor parası 2022: İş görememezlik ödeneği günlük kaç TL?

İş kazası, doğum, hastalık gibi nedenlere dayalı izinli olanlara, raporlu oldukları süre içerisinde geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor. Peki 2022 rapor parası kaç TL oldu?

Rapor parası 2022: İş görememezlik ödeneği günlük kaç TL?
Ömer
Ömer
02 Nisan 2022 Cumartesi 02:33

Rapor parası, işverenin raporu SGK'ya bildirmesinin üzerinden en geç 15 gün geçmesiyle birlikte PTT üzerinden çalışanların hesabına yatırılmaktadır. Bu ücretin hesaba yatırılmasıyla birlikte 2 ay içerisinde alınması gerekmektedir. Bu süre içerisinde alınmayan ücretler SGK'ya tekrar iade edilebilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2022 yılı için geçerli olacak prim ve ödenek tutarlarını açıkladı.

Bunun hemen ardından vatandaşlar arama motorlarında "Rapor parası 2022 ne kadar? İş görememezlik ödeneği günlük kaç TL? Rapor parası nereden alınır 2022?" araştırmaya koyuldu.

Halk arasında rapor parası, rapor ücreti, hastalık parası, istirahat parası olarak da bilinen Geçici İş Göremezlik Ödeneği, maddi olarak önem taşıyor.

Peki rapor parası alma şartları nelerdir, hangi durumlarda ödenir? 2022 rapor parası ne kadar, kaç tl oldu? İşte detaylar...

RAPOR PARASI 2022 NE KADAR?

SGK'nın yayımladığı genelgede rapor parasının 2022 yılı itibarıyla, ayakta tedavilerde 166 lira 80 TL kuruş, yatarak tedavilerde günlük 83 lira 40 kuruş olduğunu açıkladı.

RAPOR PARASI HESAPLAMA

İş kazası ve meslek hastalığı geçirenlere, istirahatli oldukları tüm günler için, analık durumunda da istirahatli olunan tüm günler için ve hastalık durumunda ise istirahatli olunan 3. Günden itibaren rapor parası ödenmektedir.

Herkes için belirlenmiş sabit bir rakam bulunmamaktadır. Her bir sigortalı için ödenecek rakam farklılık göstermektedir.

Sigortalının iş göremez hale geldiği yani rapor aldığı tarihten önceki son 3 aylık prime esas kazançları toplanmakta ve yine bu dönemdeki prim ödeme gün sayısına bölünmektedir. Çıkan rakam günlük kazancı vermektedir.

İşte sigortalı raporlu olduğu günlerde; eğer yatarak tedavi olmuşsa bu rakamın yarısını ve ayakta tedavi görmüşse 2/3’ünü rapor parası olarak alacaktır.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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