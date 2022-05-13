18 yaşın altında ödenen primlere ne olur? Sigorta girişi yapılabilir mi?

18 yaşın altında ödenen primlere ne olur? Kişinin 18 yaş altında çalıştığı süreler emeklilik süresinden sayılır mı? 18 yaşından önce sigorta girişi yapılabilir mi?

18 yaşın altında ödenen primlere ne olur? Kişinin 18 yaş altında çalıştığı süreler emeklilik süresinden sayılır mı?

Kanunlarımız gereği 18 yaş altında çalışma yapılabilir ve mümkündür. Fakat sigorta başlangıcı 18 yaşa girildiği gün itibariyle emeklilik hesabı için başlar. Özetle kişi 18 yaş altında çalışabilir fakat emeklilik hesabı her ne kadar 18 yaş altı sürede prim ödenmiş olsa da 18 yaşınına girdiği gün itibariyle başlayacaktır. 18 yaş altı çocuklar haftada en fazla 35 saat çalıştırılabilir.

--*18 yaş öncesi sigorta primleri ne olur?

18 yaş öncesi sigorta primleri kişinin emeklilik hesabında "prim ödeme gün sayılarının hesabına dahil edilir". Kişi 18 yaşından önceki çalışmaları ile prim günü kazanmış olur.

18 YAŞ ALTI KİŞİNİN SİGORTALILIK VE EMEKLİLİĞİ KANUNDA YER ALIYOR

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 38. maddenin ikinci fıkrası şu şekilde düzenlenmiştir;

"Bu Kanunun uygulanmasında 18 yaşından önce malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tâbi olanların sigortalılık süresi, 18 yaşını doldurdukları tarihte başlamış kabul edilir. Bu tarihten önceki süreler için ödenen malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri, prim ödeme gün sayılarının hesabına dahil edilir."

Çalışan Çocukların Sigortalılığı

- Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası;

- Meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler ile kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, günlük prime esas kazanç alt sınırının (asgari ücretin brüt günlük tutarı) otuz katından fazla olmayanlar hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası

uygulanır.

Bu kişiler, hizmet akdi statüsünde sigortalı sayılırlar ve bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır.

Ayrıca;

- Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma ve kamu görevlisi statüsünde sigortalı sayılması gerekenlerden 18 yaşını doldurmamış olanlar 18 yaşından sonra sigortalı sayılırlar.

- Bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerden, Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre mahkemece ergin kılınmak suretiyle, öğrenimleriyle ilgili görevlerde çalışanlar hakkında 18 yaşın bitirilmiş olması şartı aranmamaktadır.Bu durumda sigortalı olabilmek için genel kural İş Kanunu hükümlerine göre genç veya çocuk işçi olmak sosyal güvenlik anlamında hizmet akdiyle çalışmayı gerektirmektedir.

- Onbeş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak, ondört yaşını doldurmuş ve ilköğretimi tamamlamış olan çocuklar, bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler.