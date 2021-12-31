2022 Engellilere Devlet Tarafından Verilen Yardımlar Nasıl Alınır?

2022 Engellilere devlet tarafından verilen yardımlar nasıl alınır? Soruları pek çok engelli birey tarafından merak edilir. Genel olarak devlet engelli olan bireylere çeşitli olanak imkanlarını sunmaktadır.

Böylece engelli bireyleri gündelik yaşam süreçlerini sunulan olanaklar ile daha kolay tamamlarlar. Fakat genel sorun sunulan olanaklardan pek çok engelli bireyin habersiz olmasıdır.

Günümüzde en çok devlet tarafından sunulan engeli aylığı türü; muhtaçlık aylığıdır. Muhtaçlık aylığı Vakıflar genel müdürlüğü tarafından sunuluyor. Muhtaçlık aylığının alınması için genel şartlar olarak ise şunlar sunuluyor;

- Gelirinin olmaması gerekir.

- Mahkeme kararına göre bakım altın olmaması gerekir.

- Sosyal güvencesinin olmaması gerekir.



Engellilere Devlet Tarafından Sunulan Yardım Olanakları İçin Gerekli Belgeler



Günümüzde engelli bireylere sadece muhtaçlık aylığı olanağı sunulmuyor. Engellilere sunulan yardım olanaklarından yararlanmak için gerekli belgeler şunlardır



- Başvuru formu

- Nüfus cüzdanı belgesi ya da örneği

- Dilekçe

- Resmi engelli belgesi



Günümüzde engellilerin yararlanabilecek yardımlar için başvuru yerleri ise şunlardır;



- Belediyeler

- Vakıflar Genel Müdürlüğü

- Çeşitli Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Kurumları

- Aileler Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri



Genel olarak engelli yardım maaşları her yıl düzenli olarak artmaktadır. Her zaman için engelli maaşları düzenli ve sistemli olarak ödenmektedir.