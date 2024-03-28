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YSK duyurdu: 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesi durumunda yeni seçimler 2 Haziran Pazar günü yapılacak

YSK duyurdu: 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesi durumunda yeni seçimler 2 Haziran Pazar günü yapılacak

YSK duyurdu: 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesi durumunda yeni seçimler 2 Haziran Pazar günü yapılacak
Admin
Admin
28 Mart 2024 Perşembe 08:58

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin bazı yerlerde iptal edilmesi durumunda, yeni seçimlerin 2 Haziran Pazar günü yapılmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

HAZİRAN AYININ İLK PAZAR GÜNÜ YAPILACAK

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde, seçim işlemleri sebebiyle iptal edilmesine dair karar verildiği takdirde, seçim çevresinde yeniden seçim yapılacağı, bunun da 2024 yılının haziran ayının ilk pazar günü olması gerektiği belirtildi.

Kararda, 31 Mart 2024 günü herhangi bir sebeple yapılamamış belediye seçimleri, muhtar ve ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçimleri ile 1 Ocak 2024'ten bu yana oluşan mahalli idare birimlerinden olan köylerin muhtar ve ihtiyar meclisi üyeliği seçimlerinin 2 Haziran Pazar günü yapılmasının gerektiği belirtildi.

SADECE OY VERME İŞLEMLERİ TEKRARLANACAK

Yayımlanan karara göre, yeniden yapılması gereken seçimlerin, bu seçimin tekrarı ve seçimin devamı niteliğinde olduğu, bu nedenle sadece oy verme işlemlerinin tekrarlanması gerektiği ifade edildi.

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