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İmamoğlu'ndan "Murat Kurum nasıl bir rakipti?" sorusuna tek cümlelik yanıt

İmamoğlu'ndan "Murat Kurum nasıl bir rakipti?" sorusuna tek cümlelik yanıt

İmamoğlu'ndan "Murat Kurum nasıl bir rakipti?" sorusuna tek cümlelik yanıt
Admin
Admin
05 Nisan 2024 Cuma 12:11

Geçen sene kaybedilen 2023 seçimlerinin ardından CHP'de değişim sürecini başlatan Ekrem İmamoğlu,31 Mart yerel seçimlerinde de İstanbul'da ikinci zaferini ilan ederek siyaseten gücünü perçinledi.

KURUM SORUSUNA TEK CÜMLELİK YANIT

Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz'a verdiği röportajda seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, rakibi Murat Kurum'la ilgili yöneltilen "Nasıl bir rakipti?" sorusunu ise "İyi bir rakipti" yanıtını vererek geçiştirdi.

CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?

2028 yılında cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı sorusuna da yanıt veren İmamoğlu, "2019'da yoğurda üflemeyi öğrendim. 'Allah bilir' sözünün bile, ki en çok kullandığım söz, cezasını çektim. Şu anda bulunduğum yerdeyim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 39 ilçesi, hatta Türkiye'deki yeni seçilmiş bütün CHP'li belediyelere katkı sunmakta, destek olmakta mecburiyet hisseden, inanılmaz işi olan biriyim. Hiçbir belediyemizin başarısız olmasına tahammülümüz olamaz. Çok işimiz var. Tümden oraya odaklıyım şu anda" ifadelerini kullandı.

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