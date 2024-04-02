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Yerel seçimde kesin olmayan sonuçlara göre 6 ilde kıl payı farkla belediye başkanlıkları el değiştirdi

Yerel seçimde kesin olmayan sonuçlara göre 6 ilde kıl payı farkla belediye başkanlıkları el değiştirdi

Yerel seçimde kesin olmayan sonuçlara göre 6 ilde kıl payı farkla belediye başkanlıkları el değiştirdi
Admin
Admin
02 Nisan 2024 Salı 13:23

Türkiye 31 Mart'ta sandığa gitti. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhuriyet Halk Partisi 37.74 oy oranı ile Türkiye'de 1'nci parti oldu. AK Parti'nin 24 ille 2'nci parti olduğu seçimde, DEM 10 il, MHP 8 il, YRP 2 il, İYİ Parti ve BBP 1'er il kazandı. Bazı illerde ise seçim yarışı kıl payı denebilecek farklarla sona erdi.

Kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlıkları yarışında 47 milyonun üzerinde oy kullanılırken CHP, toplamda 17 milyondan fazla oy aldı. CHP 14'ü büyükşehir olmak üzere 35 il, 337ilçe belediyesi ve 48 belde belediyesi üzere toplamda 420 belediye başkanlığı kazandı. 6 kentte ise CHP, yarışı kıl payı farkla kazandı

CHP'nin kıl payı farkla aldığı kentler şu şekilde;

  • Artvin: CHP'nin adayı Bilgehan Erdem, 274 oy farkla Ak Parti'nin adayı Mehmet Kocatepe'yi geride bıraktı.
  • Ardahan: CHP'nin adayı Faruk Demir 174 oy farkla Ak Partili rakibi Yunus Baydar'ı geçti.
  • Kırklareli: MHP'nin adayı Derya Bulut, CHP'nin adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu 403 oy farkla yendi.
  • Bitlis: AK Parti adayı Nesrullah Tanğlay, DEM Parti adayı Mehmet Nezir Karabaş'ı 198 oy ile geride bıraktı
  • Bayburt:AK Parti'nin adayı Mete Memiş, MHP'nin adayı Hükmü Pekmezci'ye karşı 226 oy farkla kazandı.
  • Kütahya: CHP'nin adayı Eyüp Kahveci, MHP'nin adayı Alim Işık'ı 726 oy il

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