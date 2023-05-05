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Şentop'tan Kılıçdaroğlu'nun "Seçimi kazanırsak sokağa çıkmayın" uyarısına tepki: Bunlar korkutucu, ürkütücü açıklamalar

Şentop'tan Kılıçdaroğlu'nun "Seçimi kazanırsak sokağa çıkmayın" uyarısına tepki: Bunlar korkutucu, ürkütücü açıklamalar

Şentop'tan Kılıçdaroğlu'nun "Seçimi kazanırsak sokağa çıkmayın" uyarısına tepki: Bunlar korkutucu, ürkütücü açıklamalar
Admin
Admin
05 Mayıs 2023 Cuma 17:00

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün gece katıldığı canlı yayında yaptığı "Seçim gecesi galip geldiğimizde sokağa çıkmayın, sevinç gösterisi yapmayın çünkü sokakta eli silahlı insanlar olabilir" açıklaması büyük ses getirdi. Kılıçdaroğlu'nun seçim gecesine yönelik sözlerinin provokasyon içerdiğini savunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop "Bu korkutucu, ürkütücü bir açıklama" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Seçim gecesi galip geldiğimizde sokağa çıkmayın, sevinç gösterisi yapmayın çünkü sokakta eli silahlı insanlar olabilir" sözlerini değerlendiren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bu tür sözler esasen iyi niyetli gibi gözüküyor olsa da provokatif açıklamalardır. Bir taraftan sükunet çağrısı gibi görünüyor ama ortaya konulan gerekçe, tablo tamamen bir provokasyon içeriyor. Kim veriyorsa bu akılları yanlış yapıyor" dedi.

"BU AÇIKLAMA PROVOKASYON AMACI TAŞIYOR"

Türkiye'de 1950'den bu yana 110'a yakın seçim yapıldığını anımsatan Şentop, "Her seçim büyük bir olgunlukla gerçekleştirilmiş. Seçim öncesi, sırası ve sonrasında milletimizin ortaya çıkacak sonuçları büyük olgunlukla karşıladığını görüyoruz. 20 yıldan fazla bir süredir birçok seçim AK Parti tarafından kazanıldı, seçim kutlamaları yapıldı ama bunlar her zaman makul sınırlar içinde oldu. Bu tür korkutucu, ürkütücü bir açıklamanın provokasyon amacı taşıdığı kanaatindeyim. Bunlara hiç gerek yok. Milletimizin seçim yapma olgunluğuna güvenmeliyiz." değerlendirmelerinde bulundu.

"SEÇİM SÜRECİNE KARŞI GÜVEN SARSICI AÇIKLAMALAR"

Kılıçdaroğlu'nun seçim güvenliği konusunda şüpheleri olduğu yönündeki soru üzerine Şentop, şunları söyledi; "Varsayalım ki seçimi kazandılar, o zaman YSK'ya güvenmeme durumu ne olacak? 'YSK'ya güvenmiyoruz, kazandık ama yanlış oldu, seçimi tekrar gözden geçirelim' falan mı diyecekler? Bunlar tuhaf açıklamalar. Daha önce de buna benzer açıklamalar yapıldı. Her seçim öncesinde YSK'ya, seçim sürecine karşı güven sarsıcı birtakım açıklamalar yapıyorlar. Bu çok yanlış. Türkiye'de tamamen şeffaf ve dünyanın başka ülkelerinde olmayacak şekilde siyasi partilerin bizzat yönettiği bir seçim süreci yürütülüyor. Böyle bir süreçte 'Şaibe var, YSK'ya güvenmiyorum' diyorsanız o zaman kendi teşkilatınıza, oraya vermiş olduğunuz üyelerinize güvenmiyorsunuz demektir. Türkiye şu ana kadar 110'a yakın seçim yaptı ve bu seçimlerde hiçbir şaibe söz konusu olmadı."

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