Erdoğan: Yerel seçim çalışmaları MHP ile müşterek şekilde sürüyor, 15 Aralık sonrası adaylarımızı açıklarız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin yerel seçimle ilgili sorusuna yanıt verdi. Yerel seçim çalışmalarının MHP ile müşterek bir şekilde sürdürüldüğünü söyleyen Erdoğan, "Zannediyorum ki bu hafta içinde belli bir neticeye varacaklar. 15 Aralık sonrası peyderpey aday açıklamalarımızı yaparız" diye konuştu.

2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi AK Parti ile ittifak ortağı MHP arasındaki görüşmeler sürerken, Atina ziyareti dönüşünde konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu an itibarıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nden ve partimden arkadaşlarımız müşterek çalışmalarını sürdürüyorlar. Hangi büyükşehirde, hangi illerde, hangi ilçelerde nasıl hareket edeceğiz, meclis üyeliklerinde nasıl hareket edeceğiz, bütün bu konuların hepsini arkadaşlarımız görüşüyorlar. Öyle zannediyorum ki bu hafta içinde belli bir neticeye varacaklar. Biz de bu yapılan çalışmayı gözden geçirerek süratle adım atıp, 2024'e dair Devlet Bahçeli ile bir araya gelip, kararımızı vereceğiz ve yola çıkacağız. 15 Aralık sonrası peyderpey aday açıklamalarımızı yaparız" dedi.

GAZETECİDEN ERDOĞAN'A YEREL SEÇİM SORUSU

Yunanistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin yönelttiği "Siyasette AK Parti ile MHP'nin heyetleri, yerel seçimler kapsamında bir araya geliyor. En son toplantılarını da dün yapmışlardı. Buradaki son durum nedir efendim? İşbirliğine gidildiği zaman buradaki çalışmalarda 2019 seçimlerindeki gibi dengeler gözetilecek mi?" sorusunu da yanıtladı.

"15 ARALIK SONRASI ADAYLARIMIZI TEK TEK AÇIKLARIZ"

Erdoğan, "2019 yerel seçiminde biz Cumhur İttifakı başlığıyla bir adım atmadık. Ancak bu seçimde durum çok daha farklı. Şu an itibarıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nden ve partimden arkadaşlarımız müşterek çalışmalarını sürdürüyorlar. Hangi büyükşehirde, hangi illerde, hangi ilçelerde nasıl hareket edeceğiz, meclis üyeliklerinde nasıl hareket edeceğiz, bütün bu konuların hepsini arkadaşlarımız görüşüyorlar. Öyle zannediyorum ki bu hafta içinde belli bir neticeye varacaklar. Ondan sonra bizim konseyimize getirecekler. Biz de bu yapılan çalışmayı gözden geçirerek süratle adım atıp, 2024'e dair Devlet Bahçeli ile bir araya gelip, kararımızı vereceğiz ve yola çıkacağız. 15 Aralık sonrası peyderpey aday açıklamalarımızı yaparız" diye konuştu.