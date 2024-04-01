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CHP'nin ilk kez kazandığı Balıkesir'de aday seçimi kazanınca şükür namazı kıldı

CHP'nin ilk kez kazandığı Balıkesir'de aday seçimi kazanınca şükür namazı kıldı

CHP'nin ilk kez kazandığı Balıkesir'de aday seçimi kazanınca şükür namazı kıldı
Admin
Admin
01 Nisan 2024 Pazartesi 11:32

CHP'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın, 31 Mart'ın kesin olmayan sonuçlarına göre yaklaşık yüzde 51 oyla seçilme başarısı gösterdi. Akın, başarısı sonrası Zağnos Paşa Cami'nde esnaflarla beraber sabah namazını kılarak şükür duasında bulundu.

ATATÜRK HUTBE OKUMUŞTU

Seçim yarışından zaferle ayrılan Ahmet Akın, sabah namazını Atatürk'ün hutbe okuduğu cami olarak da bilinen tarihi Zağnos Paşa Cami'nde kıldı. Namaz sonrası cami cemaatiyle sohbet eden Akın, Zağnos Paşa türbesine giderek dua okudu.

ÇALIŞANLARLA KONUŞACAK

İlk icraatını açıklayan Akın, "Memleketimize hayırlı olsun. Balıkesir aileme teşekkür ediyorum. İlk olarak çalışan kardeşlerime, belediyede çalışan arkadaşlarıma huzur içinde işlerine devam edeceklerini kendilerine anlatmak istiyorum. Sıkıntı korku olmasın. Onları rahatlatalım. Bir yola çıktık, yolumuza devam edelim. Hayır duamızı yaptık. Memleketimize mahcup olmayacağız" dedi.

"3 AYETEL KÜRSİ OKUDUM"

Kendisini cami bahçesinde gören vatandaşlar ise Ahmet Akın ile selamlaştı. Yaşlı bir teyze ise yanına yaklaşarak "Sen seçime giderken, ben sana 3 tane Ayetel Kürsi okudum. Allah yolunu açık etsin evladım" dedi. Akın, daha sonra sabah temizliği yapan belediye personelleri ile konuştu.

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