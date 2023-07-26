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AK Partili Hamza Dağ'dan CHP'ye Kılıçdaroğlu eleştirisi! Tek tek tavır değiştirenleri paylaştı

AK Partili Hamza Dağ'dan CHP'ye Kılıçdaroğlu eleştirisi! Tek tek tavır değiştirenleri paylaştı

AK Partili Hamza Dağ'dan CHP'ye Kılıçdaroğlu eleştirisi! Tek tek tavır değiştirenleri paylaştı
Admin
Admin
26 Temmuz 2023 Çarşamba 11:31

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, seçimden sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı parti içindeki tavır değişimini eleştirdi. Bir video paylaşan Dağ, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel gibi isimlerin seçim öncesi ve sonrası konuşmalarını yayınladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, seçim dönemi destekleyen ancak seçimden sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert bir şekilde eleştiren isimleri hedef aldı. Hazırlanan videoda Ekrem İmamoğlu, Tanju Özcan, Özgür Özel gibi isimlerin seçim öncesi-sonrası demeçleri bulunuyor.

"ENERJİLERİNİ BİRBİRLERİNİ YEMEK İÇİN KULLANIYORLAR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Seçimden önce öve öve bitiremedikleri, yere göğe sığdıramadıkları Demokrat Dedeyi seçim sonrasında 'yaşlı diktatör' haline getirip eleştiri yağmuruna tuttular. Mağluplar İttifakının hepsi kaybetti ama hiçbiri sorumluluk almadı. Şimdilerde ise enerjilerini birbirlerini yemek için harcıyorlar" ifadelerine yer verdi.

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