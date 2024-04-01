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AK Parti'nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP'ye geçti

AK Parti'nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP'ye geçti

AK Parti'nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP'ye geçti
Admin
Admin
01 Nisan 2024 Pazartesi 11:13

Türkiye'nin kilitlendiği 31 Mart Yerel Seçimleri sürpriz sonuçlara sahne oldu. Türkiye genelinde aldığı oy oranıyla 1989'dan beri ilk defa 1. olan CHP'nin kazandığı en dikkat çeken illerden bir tanesi Adıyaman oldu.

ADIYAMAN CHP'YE GEÇTİ

2019 yerel seçimlerimde CHP, yüzde 6 oy aldığı Adıyaman'ı kırmızıya boyadı. Kentte CHP'nin adayı Abdurrahman Tutdere, AK Parti'nin adayı Ziya Polat'ı yüksek bir farkla geride bıraktı.

YENİDEN REFAH DENGELERİ BOZDU

Sandıkların tamamının açıldığı ilde CHP'nin adayı Abdurrahman Tutdere yüzde 49.74 oy alırken, AK Parti'nin adayı ise yüzde 27.43 oya ulaştı. Öte yandan Yeniden Refah Partisi'nin adayı 13.74 oy alarak dengeleri değiştirdi.

AK PARTİ 2004'TEN BERİ ELİNDE TUTUYORDU

AK Parti, 2004 yerel seçimlerinden bu yana kalelerinden saydığı Adıyaman'ı elinde tutuyordu. CHP'nin yaklaşık yüzde 30 gibi bir fark atmasının temel sebebi olarak yüzde 14 oy alan Yeniden Refah Partisi etkisi gösterildi.

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