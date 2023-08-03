AK Parti'de yerel seçim hazırlığı! 6 il başkanı değişti

İşçi-işveren milyonları ilgilendiren son dakika kararı! İhbar ve kıdem tazminatı ödeniyor, Yargıtay son noktayı koydu. Sakarya'nın Geyve ilçesinde yaşayan ve Bolu'da bulunan bir tavuk fabrikasında çalışan abla-kardeş, işçi servisinin güzergahının değişmesi sebebi ile işe gidemedikleri için işten çıkarıldı. Tazminatsız çıkarılan işçiler ile ilgili emsal niteliğinde bir karar geldi.