Sağlık Bakanlığı'ndan Online Koronavirüs Testi ! Koronavirüs Testi Yapmak İçin Tıklayınız

Sağlık Bakanlığımız, ülkemiz ve milletimizin en az zarar görmesi için çalışmalarına devam ediyor, koronavirüs kontrolü için internet sitesi kurdu.

Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca bugün Türkiye Büyük Millet Meclisin'de yaptığı konuşma sırasında yaptığı açıklamaları vekiller ve Tüm Türkiye Dikkatle Dinledi ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca Tarafından Yapılan Bir Diğer Açıklamada ise şu ana kadar 10 bin kişiye test yaptıklarını duyurmuştu.Önümüzdeki süreçte günlük 10-15 bin test yapacak duruma gelmek istediklerini de vurgulamıştı.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara da bakanlığın virüs için online test için internet sitesi kurduğunu duyurdu.

Ateş Kara'nın yaptığı açıklama şu şekilde: COVID-19 hastalığı şüphesinde, ya da ateşiniz ve öksürüğünüz varlığında nasıl hareket edebileceğimiz bilgisi için aLO 184 aramanız veya Sağlık Bakanlığı Online İnternet Üzerinden Test İçin http://koronaonlem.saglik.gov.tr

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