Aktif Bank Personel Alımı ve İş İlanları 2022

Aktif Bank Personel Alımı 2022, Aktif Bank İŞÇİ ALIMI, GÜNCEL İŞ İLANLARI, Aktif Bank İŞÇİ MAAŞI KAÇ LİRA?, Aktif Bank bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Aktif Bank personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Aktif Bank İş İlanları 2022

​İnsan Kaynakları olarak temel amacımız, İnsan kaynağının en değerli kaynak olduğu ve entellektüel sermayemizi oluşturduğunun bilinci ile, bu değeri daha da yükseltecek uygulamalar geliştirmek, çalışanlarımız arasında ayrım gözetmeksizin kendilerini geliştirebilecekleri, enerji ve yaratıcılıklarını ortaya çıkaran, yeteneklerini sergilemeye uygun, üstün performansın ödüllendirildiği bir iş ortamı yaratmaktır.​

​​​​​​​Bankamızdaki açık pozisyonlar için iç ya da dış kaynaklar kullanılarak uygun adaylar temin edilmektedir. Adaylar, sahip oldukları yetenek ve becerilerin değerlendirildiği testler, İnsan Kaynakları ve işkolu görüşmelerini kapsayan kadem​​eli bir değerlendirme sürecinden geçmektedir.

Genel Başvuru

Mevzuat Uzman Yardımcısı

Özel Bankacılık Müşteri Yöneticisi

Yazılım Geliştirme Yöneticisi/Yönetmeni

Kurumsal Satış Yöneticisi / Yönetmeni

Bütçe ve Raporlama Kıdemli Uzmanı

Elementer Sigorta Satış Uzmanı

Stajyer

Kurumsal Pazarlama Uzmanı

İşe Alım Politikamız

Bankamız işe alım süreçlerinde temel hedefimiz;

Öğrenmeye, değişime ve kendini geliştirmeye açık,

İyi eğitimli,

Yenilikçi-Yaratıcı,

İletişim becerileri ve kurumu temsil yeteneği yüksek,

Ekip çalışmasına yatkın, ​

İş etiğinin ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, çevresine duyarlı,

dinamik bir kadro oluşturarak, bu niteliklere sahip bir ekiple iç ve dış müşterilerimize en hızlı ve en kaliteli hizmeti sunmaktır.

Deneyimsiz İşe Alım

Üniversiteden yeni mezun olmuş veya bankacılık alanında tecrübesi bulunmayan adaylar, Bankamız Şube veya Genel Müdürlük birimlerinin ihtiyaçları kapsamında değerlendirilmektedir. Bu kadrolara katılacak adaylara öncelikle genel yetenek ve yabancı dil testleri uygulanmaktadır. Daha sonra mülakata alınan adaylar, bankanın gereksinimlerine ve adayın niteliklerine göre uygun bölümlere yerleştirilirler. Deneyimsiz adaylarda aranan temel nitelikler aşağıda belirtilmiştir.

Deneyimsiz adaylar için 28 yaşını geçmemiş olmak,

Üniversite mezunu olmak,​

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak veya en az iki yıl tecilli olmak.

Deneyimli İşe Alım

Deneyimli çalışanlara yönelik alımlarımız, Bankamızın ihtiyaçları doğrultusunda, sektörde konusunda uzman profesyoneller ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonucunda gerçekleşmektedir