5 Şubat Cumartesi 2022 Resmi Gazete Kararları

Hangi eşya ne kadar elektrik tüketiyor?İşte Tam Liste ! Hangi eşya ne kadar elektrik tüketiyor? Evde en fazla elektrik tüketen cihazlar; elektrikli ısıtıcı, ütü, fırın ve klima olarak sıralanıyor. Ancak bilinçli kullanım ile elektrik faturalarında tasarruf etmek mümkün... Faturaların kabarmaması için yapılması gerekenleri araştırdık...