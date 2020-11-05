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5 Kasım Perşembe Resmi Gazete Kararları

5 Kasım Perşembe TC Resmi Gazete Kararları 31295 sayılı Resmi Gazete yayımlandı, TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? Cumhurbaşkanı Atamaları TC Resmi Gazete'de yayınlanan YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARI, TEBLİĞLER, Milletler arası Anlaşmalar, ANAYASA MAHKEMESİ KARARI, Resmi Gazete Yargı Kararları ve İlanlar, Resmi Gazete bugün

5 Kasım Perşembe Resmi Gazete Kararları
05 Kasım 2020 Perşembe 09:52
 

5 Kasım Perşembe tarihli ve 31295 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Günlük Gazete'nin bugünkü sayısında neler var? TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı?

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

1269 Depreme Karşı Alınabilecek Önlemlerin ve Depremlerin Zararlarının En Aza İndirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Somali Federal Cumhuriyeti’nin Uluslararası Para Fonuna Olan Vadesi Geçmiş Borçlarının Silinebilmesi Amacıyla Fonun İhtiyat Hesaplarında Biriken Ülkemiz Payından 2.372.189 Özel Çekme Hakkı (SDR) Tutarında Nakdi Hibe Verilmesine Dair 5/10/2020 Tarihli İlişik Hibe Anlaşmasının Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3176)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Karaali ve Gürle Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Alanının İlave Yatırımlara İmkân Sağlamak Üzere Genişletilmesi Amacıyla Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3177)

–– Ekli Kroki ile Listede Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanı Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3178)

–– Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3179)

–– Doğal Afet Sigortaları Kurumu Tarafından Üstlenilen Zorunlu Deprem Sigortası Riskleri İçin Devlet Tarafından Hasar Fazlası Reasürans Desteği Sağlanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3180)

–– Bursa İlinde Yapılacak Olan Polimer/Cips Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3181)

–– İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 3182)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/479, 480, 481, 482)

YÖNETMELİKLER

–– Garanti Belgesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği (2014/53/AB)

–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 29/9/2020 Tarihli ve 2017/25250 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 03/11/2020 Tarihli ve 245 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

5 Kasım Perşembe 2020 Tarihli ve 31295 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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