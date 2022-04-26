27 Nisan Çarşamba 2022 Resmi Gazete Kararları

Geçtiğimiz yıl Brezilya'da 9 kadınla evlenerek dünya basınında gündem olan Arthur O Urso, işlerin yolunda gitmediğini ve tüm partnerleri ile birlikte olabilmek için adil bir program yapmak zorunda kaldığını söyledi. Bu durumun çok stresli olduğunu ifade eden Arthur, öte yandan bir eşine pahalı bir hediye aldığı zaman diğerlerinin kıskandığını ve daha iyisini istediklerini aktardı.