26 Ekim Pazartesi Resmi Gazete Kararları

Yüz yüze Eğitimin Son durumu Belli Oldu Milli Eğitim Bakanlığı 6. 7. 10. ve 11. sınıflara da yüz yüze eğitim müjdesi verdi. Tüm sınıflar yüz yüze eğitime 23 Kasım'da geçiyor. Yüz yüze eğitim haftada 2 günden fazla olmayacak