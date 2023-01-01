2 Ocak Pazartesi 2023 Resmi Gazete Kararları

2019 yılında popüler hale gelen ve çocukları intihara sürüklemesi nedeniyle o dönem anne ve babaları korkutan Momo oyunundan sonra yeni bir oyun daha tehlike saçmaya başladı. Yandere Simulator adlı oyun, "Sevdiğin kişiye ulaşmak için her şeyi yapmalısın" mesajıyla çocukları tehlikeye sevk ediyor.