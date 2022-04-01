2 Nisan Cumartesi 2022 Resmi Gazete Kararları

EGM'den polislerin mesai saatleri için uyarı yazısı!, Polislerin grup çalışma sistemi kalkacak mı?, Polislerin mesai saatleri 8/24 ve 12/36 olacak mı?, EGM'den polislerin mesai saatleri için yeni düzenleme geldi. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş yorucu çalışma saatleri yerine hızlı bir şekilde polislerin dinlenmelerine olanak sağlayacak mesai saatleri düzenlemesi yapılmasını istedi. Yazı 81 il emniyet müdürlüğüne gönderildi.