19 Aralık Pazartesi 2022 Resmi Gazete Kararları

Eskişehir'de anne ve babaları cezaevinde bulunan 3 çocuk babaannelerinin evinde hala ve amca tarafından aç bırakılıp işkenceye uğradı. Zulme dayanamayan 6 yaşındaki Elif Tiftik hayatını kaybetti. Tiftik'in aynı durumdaki diğer 2 kardeşi devlet korumasına alınırken, tutuklanan hala ve amcanın çevrelerine küçük kızın boğazına mandalina kaçtığı için hayatını kaybettiğini söyledikleri öğrenildi. Yakınları ise morgda gördükleri manzara sonrasında aileden şikayetçi oldu.