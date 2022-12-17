18 Aralık Pazar 2022 Resmi Gazete Kararları

Bursa'da gelini S.T.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Siyami T., 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada ifadesine başvurulan T.T., eşiyle babası arasında yaşananlara ilişkin, "Ben en ufak bir zorlama olduğunu düşünmüyorum, bu sebeple şikayetçi değilim" dedi. Eşi ile gelininin arasındaki samimiyetten şüphelendiğini söyleyen S.T. ise, "Eşim ile aramda soğukluk oldu. Aynı evde yaşadığımız gelinim ile eşim daha samimiydiler" ifadelerini kullandı.