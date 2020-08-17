18 Ağustos Salı Resmi Gazete Kararları

Öğrencilere cumartesi eğitimi geliyor! Seyretilmiş eğitime kademeli geçiş nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanlığı'nın okulların 31 Ağustos’ta uzaktan eğitimle açılacağını, 21 Eylül’den itibaren ise kademeli olarak yüz yüze eğitime geçileceğini açıklamasının ardından herkes süreci merak ediyor. İşte 2020-2021 eğitim öğretim yılıyla ilgili olası yol haritası... 21 Eylül sonrası eğitim nasıl olacak? Hürriyet eğitim yazarı Nuran Çakmakçı, okulları açmayı planlayan Milli Eğitim Bakanlığı'nın son hazırlıklarını köşesine taşıdı