17 Mart Çarşamba 2021 Resmi Gazete Kararları

Mezarlık önünde çiçek satan annesine söylediği "Oxford'da okuyorum" yalanıyla Türkiye'de gündem olan Merve Bozkurt'un hikayesi İngiltere'ye kadar ulaştı. İngiliz basını manşetten verdiği haberi "Nasıl böyle bir şey yapabildi?" ifadesiyle servis ederken, yıllarca gizli bir hayat süren Bozkurt'u "sinsi" olarak tanımladı. Medya genç kadının "Çok kötü hissediyorum, çünkü annemi üzdüm. Bir hikaye uydurdum. Herkes bu hikayeye inandı, ben de" dediğini de aktardı.