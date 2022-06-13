14 Haziran Salı 2022 Resmi Gazete Kararları

Kadın Astsubay nasıl olunur?, Kadın Astsubay başvuru şartları 2022 nedir?, Başvurular nereden yapılır?, Bayan subay astsubay alım şartları, Evli bayan astsubay olabilir mi?, Kadınlar asker olmak için ne yapmalı?, Bayan astsubay olmak için ne yapmalıyım?, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kara Harp Okulu dışında askeri okullara kız öğrenci alınmamasına ilişkin uygulamanın kaldırılacağını açıkladı.