13 Temmuz Çarşamba 2022 Resmi Gazete Kararları

Konya'da bir camide görevli imamın, grev kararı alan sağlık çalışanlarını hedef gösteren sözleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Hakkında soruşturma açılan imamla ilgili ilk kez konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Olayı duyar duymaz hemen Diyanet İşleri Başkanı'nı aradım. Hemen bir müfettiş görevlendireceğini ve Konya'ya yollayacağını söyledi. Ardından Konya Valisi'ne aradım. O da içeriden bir soruşturma açtırdığını söyledi. Bence soruşturma yürürken hemen açığa alınması gerekir" dedi.