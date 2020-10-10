10 Ekim Cumartesi Resmi Gazete Kararları

Kayseri'de açık alanda sigara içmek yasak mı? vali sigara içmeyi yasakladı mı? kayseride açık alanda sigara içmenin cezası kaç lira? sokak sigara içme cezası ne kadar? Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: "Çok net ifade ediyorum, maske takmanın zorunlu olduğu alanlarda sigara içilmesi mümkün değil".