Yapı Kredi Personel Alımı ve İş İlanları 2022

Yapı Kredi Personel Alımı 2022, Yapı Kredi İŞÇİ ALIMI, GÜNCEL İŞ İLANLARI, Yapı Kredi İŞÇİ MAAŞI KAÇ LİRA?, Yapı Kredi bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Yapı Kredi personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.
Yapı Kredi İş İlanları ve İş Başvurusu
Yapı Kredi, LinkedIn ve kariyer.net üzerinde görülen ilanlara sahiptir. Bunlar şöyledir;
Direkt Satış Temsilcisi
Muhasebe Stajyeri
Dijital Kanal İletişim Sorumlusu
Muhasebe Uzmanı
Yazılım Mühendisi
Direkt Satış Temsilcisi
Takas Sorumlusu
İş Analisti
İlanlara başvurmak ve daha fazla Yapı Kredi iş ilanı için tıklayın.
- Kariyer.net üzerinden başvuru için https://www.kariyer.net/firma-profil/yapi-kredi-2108-12166 linki kullanılabilir. Bu adreste kurumun açtığı her ilan bulunur. Bunlardan birine tıkladıktan sonra açılan ekranda başvur butonu tercih edilir. Özgeçmiş ve önyazı seçildikten sonra şehir seçimi yapılır.Direkt Satış Yetkilisi (kariyer.net): Sahada bu bankanın kredi kartı ve bankacılık ürünlerinin satışını yapar.
- Müşteri İletişim Merkezi Yetkilisi (kariyer.net): Bu başlık altında kariyer.net üzerinde üç ilan vardır. Bunlar İzmir, Samsun ve Gebze illerindedir. Kabul edilen adaylar, Müşteri İletişim Merkezi’nde görev alır. Telefon Bankacılığı sayesinde gerekli bankacılık ve kredi kartı işlemlerini gerçekleştirir. Şikâyet ve talepleri yerine getirir.
- Cards Business Development Specialist (LinkedIn): İlan, LinkedIn’de 5 saat önce görülür. İş tanım geniştir. Bunlardan biri yeni ürün ve hizmetlerin fizibilitesini gerçekleştirmektir.
- Bankasürans Ürün Yönetimi ve İş Geliştirme Uzmanı (LinkedIn): LinkedIn üzerinde 5 saat önce görülür. İş tanımı oldukça geniş olmakla beraber, bunlardan biri bireysel emeklilik ve sigorta emeklilik ürün yönetimi gerçekleştirilmesidir.
- Data Scientist (LinkedIn): LinkedIn üzerinde 3 hafta önce görülmektedir. Geniş bir iş tanımı vardır. Bunlardan biri trend ve teknoloji değişikliklerine uyum sağlayarak, veri bilimi üzerine yeterliliği korumadır.
- Yapı Kredi Portföy Kıdemli Yazılım Mühendisi (LinkedIn): LinkedIn üzerinde 4 gün önce görülen ilan, geniş bir tanıma sahiptir. Bunlardan bir tanesi sorumlu bulunduğu uygulama verilerinin, bütünlüğünü sağlayacak biçimde gelişmesini sağlamak, arşiv mekanizmaları sayesinde destek olmaktır.
- Stratejik Risk Validasyon Uzmanı (LinkedIn): Platformda 3 hafta önce görülen ilan, görev tanımı açısından geniştir. Bunlardan bir tanesi, validasyon çalışmalarının periyodik vaziyette meydana getirilmesi, model sonuçlarının ise aylık biçimde takip edilmesidir.
- Kredi Riski Bütçeleme ve Analitik Uzmanı (LinkedIn): 2 hafta önce platformda görülen ilan, görev tanımı bakımından geniştir. Bunlardan biri aylık şekilde üst yönetim sunumlarının meydana getirilmesi, anlık şekilde gelen rapor taleplerini yerine getirmektir.
- Yatırım Fonları Uzmanı (LinkedIn): 3 hafta önce görülen ilan, farklı görev tanımlarına sahiptir. Bunlardan biri Fon Nakit Akış takibinin yerine getirilmesidir.
- Software Engineer ‘HR Applications Devolepment’ (LinkedIn): Platformda 4 hafta önce görülen ilan, birbirinden farklı tanımlara sahiptir. Biri tamamlanan teknik tasarımlara uygun şekilde birim testlerin gerçekleştirilmesi ile kodlanmasıdır.
- Gişe Yetkilisi: Ödeme, para çekme ve diğer banka işlemleri için Yapı Kredi müşterilerine gişe hizmeti sunmak.
- Güvenlik Görevlisi: Yapı Kredi banka şubeleri içerisinde bulunan Yapı Kredi çalışanları veya diğer Yapı Kredi müşterilerinin olası güvenlik sorunları yaşamamasını sağlamak, bankayı maddi ve manevi açıdan güvende tutmak.
- Stajyer: Stajyerlerin görevleri bulundukları departmana göre farklılık gösterse de genel olarak yaptıkları iş aynıdır. Bankacılığı kendilerine öğreten profesyonel banka personeli tarafından gerekli eğitimleri uygulamalı şekilde alırken, bankanın işleyişine dair günlük faaliyetleri gözetim ve denetim altında gerçekleştirirler.
Başvuruyu tamamla butonu, işlemi tamamlar. Linkedin için başvuru https://www.linkedin.com/jobs/yap%C4%B1-kredi-jobs-worldwide?f_C=167009&trk=top-card_top-card-primary-button-top-card-primary-cta&position=1&pageNum=0 adresinden yapılır.
Buraya girildiğinde hemen başvurun butonu seçilir. Ardından gerekli işlemler tamamlanır. Ayrıca https://kariyerim.yapikredi.com.tr/Announcement/Index adresinden iş araması da yapılabilir.
Yapı Kredi Sınav Soruları
Yapı Kredi sınav tarihleri için iş ilanlarını takip etmek gereklidir. Başvuru yapıldıktan sonra sınavla ilgili bilgiler edinilecektir.
Yapı Kredi, 2 yıldan az tecrübesi bulunan adaylara pozisyon gereksinimi doğrultusunda sınav yapar. Pozisyon gerekliliğine eşit 2 yıldan fazla deneyim bulunduran adaylar ise genel yetenek, sayısal, algılama ve hafıza sınavlarından muaftır. Ancak pozisyon gereği kişilik envanteri ve-veya İngilizce sınavı olabilir. Ayrıca mülakat da yapılmaktadır.