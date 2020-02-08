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Kayseri İnciroğlu Otomotiv A.Ş Satış Danışmanı Personel Alımı

İnciroğlu Otomotiv A.Ş Satış Danışmanı Personel Alımı

Kayseri İnciroğlu Otomotiv A.Ş Satış Danışmanı Personel Alımı
08 Şubat 2020 Cumartesi 01:46

İnciroğlu Otomotiv A.Ş Satış Danışmanı Personel Alımı

İş İçeriği;

  • Ön lisans veya lisans mezunu,
  • Satış alanında min. 2 yıl tecrübeli,
  • Diksiyonu düzgün ve ikna kabiliyeti yüksek,
  • Marka imajını temsil edebilecek,
  • Güler yüzlü, insan ilişkilerinde başarılı,
  • Satış odaklı, girişken ve takipçi,
  • MS Office programlarına hakim,
  • B Sınıfı araç ehliyetine sahip (aktif araç kullanabilen),
  • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,
  • Kayseri'de ikamet eden.
  • Seyahat engeli olmayan
  • Telefonda satış yapabilen
  • Periyodik müşteri ziyaretleri gerçekleştirmek,
  • Potansiyel ve mevcut müşterilerine profesyonelce hizmet vermek,
  • Yüksek müşteri memnuniyetini sağlayarak otomobil satışını gerçekleştirmek.
Başvuru Şartları;

Tecrübeli ya da tecrübesiz adaylar

  • Askerlik yapıldı Yada Muaf olan Erkekler

  • Sürekli / Tam zamanlı çalışabilen

  • Lisans Yada Önlisans Mezunu Kişiler

    Satış departmanı alanında uzmanı
  • En az iki yıl tecrübeli adaylar

  • Detaylı bilgi alarak başvurunuzu tamamlayabilmek amaçlı linki tıklayabilirsiniz https://www.kariyer.net/is-ilani/inciroglu-otomotiv-a-s-satis-danismani-1856683

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #eleman alımı #inciroğlu
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