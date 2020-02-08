Kayseri İnciroğlu Otomotiv A.Ş Satış Danışmanı Personel Alımı

İnciroğlu Otomotiv A.Ş Satış Danışmanı Personel Alımı
İnciroğlu Otomotiv A.Ş Satış Danışmanı Personel Alımı
İş İçeriği;
- Ön lisans veya lisans mezunu,
- Satış alanında min. 2 yıl tecrübeli,
- Diksiyonu düzgün ve ikna kabiliyeti yüksek,
- Marka imajını temsil edebilecek,
- Güler yüzlü, insan ilişkilerinde başarılı,
- Satış odaklı, girişken ve takipçi,
- MS Office programlarına hakim,
- B Sınıfı araç ehliyetine sahip (aktif araç kullanabilen),
- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,
- Kayseri'de ikamet eden.
- Seyahat engeli olmayan
- Telefonda satış yapabilen
- Periyodik müşteri ziyaretleri gerçekleştirmek,
- Potansiyel ve mevcut müşterilerine profesyonelce hizmet vermek,
- Yüksek müşteri memnuniyetini sağlayarak otomobil satışını gerçekleştirmek.
Tecrübeli ya da tecrübesiz adaylar
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Askerlik yapıldı Yada Muaf olan Erkekler
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Sürekli / Tam zamanlı çalışabilen
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Lisans Yada Önlisans Mezunu Kişiler
- En az iki yıl tecrübeli adaylar
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Detaylı bilgi alarak başvurunuzu tamamlayabilmek amaçlı linki tıklayabilirsiniz https://www.kariyer.net/is-ilani/inciroglu-otomotiv-a-s-satis-danismani-1856683
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