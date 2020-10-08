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Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli 170 personel alacak

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Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli 170 personel alacak
08 Ekim 2020 Perşembe 23:33

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAM EDİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükümleri ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" a göre Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Taşra teşkilatında istihdam edilecek 170 adet sözleşmeli personel pozisyonuna Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme ile personel istihdam edilecektir.

Başvuru yeri ve başvuru tarihleri:

Söz konusu yerleştirme işlemine dair duyuru ve ilgili kılavuzlar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın internet sitesinde (http://www.osym.gov.tr)yayımlanmıştır. Adaylar tercihlerini 7-12 Ekim 2020 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye göndereceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 12 Ekim 2020 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Genel Müdürlüğümüze hiçbir şekilde başvuruda bulunulmayacaktır.

Yerleştirme işlemi ÖSYM tarafından sonuçlandırılacak olup yerleşen adaylara ilişkin duyurular Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde yayımlanacaktır.

 

Kaynak : SGK Rehberi

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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