zam geri alınır mı
zam geri alınır mı
0
asgariücret
asgariücret
0
aralık ayı personel alımı
aralık ayı personel alımı
0
rarlu işçi işten
rarlu işçi işten
0
tüvtürk personel alımı
tüvtürk personel alımı
0
iş kanunu
iş kanunu
0
0
resmi tatiller
resmi tatiller
0
ekimpersonel
ekimpersonel
0
uyar
uyar
0
0
0

İzfaş memur alımı gerçekleştirecek-Son dakika iş ilanları

Son dakika iş ilanları ile birlikte açıklanmış olan bilgilerde İzmir büyükşehir belediyesi içinde görevlendirilmek üzere KPSS şartsız büro personeli alınacak.

İzfaş memur alımı gerçekleştirecek-Son dakika iş ilanları
15 Aralık 2021 Çarşamba 12:15

Belediye memur alımı ilanları için başvuru yapmak isteyenlerin tercihen üniversitelerin endüstri mühendisliği bölümü mezunu olmaları gerekiyor.


Son dakika İzfaş memur alımı bilgileri


İzmir belediyesi personel alımı son başvuru tarihi 17.12.2021 olarak açıklandı.

Tüm kişilerin başvuru yapmak için aşağıda belirtilen kurum mail adresine özgeçmişlerini yollamaları gerekmekte.

ikuser@izmirfair.com.tr

Telefon: 0 232 497 10 00

izmir-belediyesi-memur-alimi.webp


Kamu işçi alımı başvuru şartları


Başvuru yapmak isteyenlerin üniversite mezunu olmaları, kamusal haklardan mahrum olunmaması, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uyması ve devletin güvenliğine karşı suçlar işlenmemiş olması gerekiyor.

İzmir iş ilanları için başvuru yapacak olan vatandaşların 18 yaşından büyük olması, herhangi bir sigortalı işte çalışmıyor olması, kullanılan mal ve malzemelere azami özen göstermesi ve herhangi bir adli sicil kaydının bulunmaması gerekiyor.

İş başvurusu yapmak isteyen kişilerin malzemelerinin ilgili uygun yerlerde ve yeterince kullanmak ve muhafazasını sağlaması, emeklilik, yaşlılık veya malullük adı altında herhangi bir ödeme almıyor olması, ekip çalışmasına yatkın, öğrenmeye açık, iletişim becerileri güçlü olması ve askerlik görevleri ile ilgili olarak ilişkilerinin bulunmaması gerekiyor.

En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz

TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI
Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye
Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ
KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

twitter-logo – Ömer Sezer

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.