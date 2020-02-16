Elazığ Şehir Hastanesi; personel alımı, eleman alımı ve işçi alımı yapacak, Elazığ Şehir Hastanesi insan kaynakları iş ilanları, iş imkanları, iş olanakları, kariyer fırsatları, açık iş pozisyonları ile iş başvuru formu, iş talep formu gibi iş başvurusu, detayları yazımız devamında...

Elazığ Şehir Hastanesi Personel Alımı, İş Başvurusu

Elazığ Şehir Hastanesi; personel alımı, eleman alımı ve işçi alımı yapacak, Elazığ Şehir Hastanesi insan kaynakları iş ilanları, iş imkanları, iş olanakları, kariyer fırsatları, açık iş pozisyonları ile iş başvuru formu, iş talep formu gibi iş başvurusu, detayları yazımız devamında...

Türkiyemiz son senelerde sağlık konusunda ciddi yatırımlar da bulunacaktır . Hedeflenmesi ile beraber çok sayıda personel alımında bulunan Elazığ Şehir Hastanesi 1081 sayıda yatarak olarak hizmette bulunacak. Türkiyenin en büyük şehir hastanelerinden öncüsü olan ve 1038 sayılı yataklı ve 347.500 m2’ inşaat alanına sahip olan Hastanesinin personel eksiğini Euroclean firması aracılığı ile gerçekleştirilmektedir . Elazığ Şehir Hastanesi ilgili bölümler tarafınca yayımlanan iş imkanları, iş istihdamı , kariyer fırsatları, beklenilen nitelik ve özellikler, açık iş pozisyonları ile işe alımlar formu, iş talep formu gibi iş başvurusu merak ettiğiniz tüm konular haberimizin içeriğindedir .

Elazığ Şehir Hastanesinin temizlik, güvenlik, yemek, çamaşırhane, ilaçlama, hasta bilgilendirme kayıt ve refakat, yardım masası, otopark personel gibi tüm departmanlar hepsi için Euroclean tarafınca 1000 adet elmana yakın personel sayısı ile hizmette bulunmayı hedefliyor .

Elazığ Şehir Hastanesi İş Başvurusu Nasıl, Nereden Yapılır?

Şehir Hastanesinde belirli departmanlarda iş yapmak isteyenler, İşkur ilanlarına başvurabilir ya da Euroclean web sitesi üzerinden aşağıda verdiğimiz link i kullanarak başvuru gerçekleştirebilirler.

http://www.euroclean.com.tr/ik başvuru için bu linki kullanmanız gerekmektedir.

Elazığ Şehir Hastanesi içerisinde hastaların mutlulugu ve güvenliliğini baz alıyor ve kaliteli hizmet açısından boş kadro ve bölümlerde personel eksikliği nedeni ile fazla sayıda memur işçi personel eleman alımı yapılmaktadır . Yalnızca kabul edilecek hasta kabul rakamları açısından değil, aynı yer de çevre illerin tamamı ve Elazığ bölgesinde iş imkanı tanıması açısından da oldukça önemli bir projedir. Şehir Hastanesinin ilgili bölümlerince açıklanan veya önümüzde açık kadro ve pozisyonlar konusunda yayınlanması muhtemel iş ilanları arasında ;

Personel Alınacak Pozisyonlar;

Temizlik,

Güvenlik,

Yemek,

Çamaşırhane,

İlaçlama,

Hasta yönlendirme ve refakat,

Yardım masası,

Otopark

Elazığ Şehir Hastanesinin temizlik, güvenlik, yemek, çamaşırhane, ilaçlama, hasta yönlendirme ve refakat, yardım masası, otopark personel hizmetlerinin tamamını Euroclean firması 1000 kişiye yakın personel sayısı ile hizmet vermeyi planlamaktadır.

Hastane Özellikleri

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