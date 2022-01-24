AFAD 2022 yılı Personeli Alımı Yapacak, AFAD İş İlanları ve iş başvurusu 2022

AFAD kamu personeli alımı için yayınlanan personel alımı ilanlarına göre AFAD 2022 personel alımı yapacak, AFAD 2022 personel alımı İlana göre 2 personel alımı yapıyor. Başvuru tarihleri ve şartları açıklandı. Detaylar haberimizin içeriğinde.

Yayımlanan kamu personel alımı ilanlarına göre AFAD bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alımı yapıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD bünyesinde çalışmak üzere 11 ay süreli görev yapacak sözleşmeli kıdemli uzman ve proje yöneticisi ünvanlarında alım yapıyor.

Sözleşmeli Personel Alımı İçin Kimler Başvuru Yapabilir;

AFAD sözleşmeli personel alımı için adaylar Ankara'da ikamet ediyor olması,

Yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelerin “Şehir ve Bölge Planlama” bölümlerinden onaylanmış lisans diplomasına sahip olmak.

Eğitim dallarında veya ilgili alanlarda (şehir planlama, kentsel tasarım, yer sistem bilimleri vb.) yüksek lisans veya doktora sahibi olmak.

Afet yönetimi, risk değerlendirmesi, yerel yönetimler ve risk azaltma, dirençlilik, stratejik planlama, coğrafi bilgi sistemleri, her ölçekte mekânsal planlama faaliyetleri, veri toplama, görselleştirme, analiz, iş programı oluşturma ve proje yönetimi konularında deneyim sahibi olmak.

Sınır ötesi risk yönetiminde kurum, kuruluş, aktörler, süreç ve mekanizmalar hakkında bilgi sahibi olmak.

İlan tarihi itibarıyla özel veya kamu kurumlarında en az 2 yıl mesleki deneyime sahip olmak.

Tercihen kamu kurumları tarafından yürütülen projelerde yer almış olmak.

MS Office, ArcGİS, Photoshop, Corel, Autocad, Netcad programlarını iyi derecede kullanabiliyor olmak.

İyi derecede İngilizce konuşma ve yazma bilgisine sahip olmak.

Ekip çalışmasına yatkın ve iletişime açık olmak.

Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.

Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmaması gerekmektedir.

AFAD Memur Alımı Başvuru Şekli;

Başvurular 28 Ocak 2022 tarihine kadar planlama@afad.gov.tr linki üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.