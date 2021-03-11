2021 yılında TÜBİTAK memur alımı personel alımı yapacak

1

BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ

KOCAELİ

MEMUR

1

NORMAL

3 YIL

ÖNLİSANS

* Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

* Büro Yönetimi ve Sekreterlik

* Büro Yönetimi

* Sekreterlik

• T.C. Vatandaşı olmak.

• Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak.

• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

• Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

• Erkek adaylar için askerlik ile herhangi bir ilişiği bulunmamak.

• Alanında en az 3 yıl tecrübe sahibi olmak ve istenilen deneyime sahip olduğunu çalışılan işyerleri ile SGK'dan alınacak belgeyle ibraz

etmek.