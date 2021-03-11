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2021 yılında TÜBİTAK memur alımı personel alımı yapacak

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı TÜBİTAK BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE PERSONEL ALINACAKTIR TÜBİTAK iş ilanları iş başvurusu ve başvuru formu

2021 yılında TÜBİTAK memur alımı personel alımı yapacak
11 Mart 2021 Perşembe 01:49


SON BAŞVURU TARİHİ: 12.03.2021

 

İLAN NO İŞYERİ PERSONELİN GÖREV YAPACAĞI
ŞEHİR		 UNVAN İSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL
SAYISI		 KİŞİSEL DURUMU ARANILAN NİTELİKLER
TECRÜBE ÖĞRENİM DURUMU BÖLÜM Yetkinlik Özeti
1 BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ KOCAELİ MEMUR 1 NORMAL 3 YIL ÖNLİSANS * Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
* Büro Yönetimi ve Sekreterlik
* Büro Yönetimi
* Sekreterlik		 • T.C. Vatandaşı olmak.
• Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak.
• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
• Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
• Erkek adaylar için askerlik ile herhangi bir ilişiği bulunmamak.
• Alanında en az 3 yıl tecrübe sahibi olmak ve istenilen deneyime sahip olduğunu çalışılan işyerleri ile SGK'dan alınacak belgeyle ibraz
etmek.

*NOT: Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr) ve Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) web sayfasında yayımlanmakta olup, iş başvuruları da İŞKUR'un web sayfası (https://esube.iskur.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi Adres: Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No: 1 PK: 74, 41470 Gebze / Kocaeli E-Posta: [email protected]
Telefon: (262) 648 10 00

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #TÜBİTAK #2021 #personel #alım #memur #işçi #engelli
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