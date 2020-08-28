MEB, Uzaktan eğitim çalışma planını illere gönderdi

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Uzaktan Eğitim Çalışma Planı hazırladı

Yayımlanan resmi yazıya göre, çalışma planını uygulamak üzere belli sayıda öğretmen veya alan zümresi, eğitim kurumunda bulunacak. EBA Canlı sınıflarında gerçekleştirilecek olan dersler, teknik alt yapı uygunsa eğitim kurumlarında da yapılabilecek. Hazırlık sınıf ile hazırlık sınıfını bitirip 9. sınıfa geçen öğrencilere telafi eğitimi değil mevcut dersleri canlı olarak verilecek.

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