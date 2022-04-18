MEB, öğretmenlerin emeklilik işlemleri için ön başvuru alacak

Hak-İş Başkanı: Taşeron sorunu bizi enterese etmez dediler Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "Bazı konfederasyonlar bizim sesimizi duymadı. Taşeron sorunu çözülemez, çözülse bile bizi fazla enterese etmez dediler. Bizim çabalarımızı görünce sözde birtakım laflar ettiler. Ama biz bunu ana mücadelemiz olarak gördük. 2007'de başlayan ve 15 yıla yaklaşan mücadelenin bugün zirvesindeyiz"