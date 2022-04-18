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MEB, öğretmenlerin emeklilik işlemleri için ön başvuru alacak

Milli Eğitim Bakanlığı, emekli olmak isteyen öğretmenlerin ön başvurularını alacak

MEB, öğretmenlerin emeklilik işlemleri için ön başvuru alacak
Ömer
Ömer
18 Nisan 2022 Pazartesi 11:17

MEB 2022 yılında emekli olmak isteyen öğretmenler için ön başvuruyu ilk kez MEBBİS üzerinden 22 Nisan 2022-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında alacak. MEB'in planlama amaçlı başvuru alma işleminin MEBBİS üzerinden alması yerinde bir uygulama olmuştur.

Mevcut mevzuata göre 22 Mayıs 2022'den sonra da 2018/15 nolu genelge doğrultusunda başvuru yapmaları da mümkün.

İşte 15 Nisan 2022 tarihi itibariyle illere gönderilen resmi yazı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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