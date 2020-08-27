Tüm kamu kurumlarında, yeniden esnek çalışmaya geçildi

Kamuda yeniden esnek çalışmaya geçilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazetede yayımlandı
26 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari personel bulundurulması şartıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemi uygulanabilmesine ve idari izin verilmesine imkan sağlandı.
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