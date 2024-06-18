2024 Haziran memur maaş zam oranı hesaplaması

Mayıs ayı enflasyonu açıklandığında memur maaşlarına yansıyacak maaş farkı yüzde 17,32 olmuştu. TÜİK'in açıklayacağı haziran ayı enflasyon farkı ile birlikte memur maaş zamları da netlik kazanacak. Bu aşamada en düşük memur maaş farkları için 10 farklı senaryo hesapladık.

Milyonlarca memur, yılda iki kez enflasyon farkına göre maaş zammı alıyor.

Temmuz 2024'te alınacak maaşlar açısından yılın son 6 ayındaki enflasyon verisi, memur ve emeklilerinin maaşlarının hesaplanmasında önemli yol oynuyor.

Temmuzda Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı haziran ayı enflasyonu ile birlikte maaş zamlarına yansıyacak son oran da belli olmuş olacak.

Mayısta enflasyon farkı yüzde 22,72 olmuştu

Ocak ayında özellikle maaş artışlarının etkisiyle yüzde 6,70 olarak gerçekleşen enflasyon, şubat ayında yüzde 4,53, mart ayında ise yüzde 3,16 olarak açıklandı. Nisan ayında ise bu rakam yüzde 3,18 oldu. TÜİK verilerine göre enflasyon, mayısta aylık yüzde 3,37 artarak, yıllık 75,45 oldu. TÜFE'deki değişim 2024 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22,72 olarak gerçekleşti.

Toplu Sözleşme'deki kazanımlar

6 aylık enflasyon farkı, Toplu Sözleşme’de belirtilen zam oranına eklenerek memur ve memur emeklilerinin zamları belirleniyor.

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 15 enflasyon farkı verilmişti.

Temmuz döneminde ise yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'ini aşan kısım kadar fark verilecek.

Haziran ayı enflasyon oranı 3 Temmuz'da belli olacak

Maaşların netleşmesi için haziran enflasyon farklarının da netleşmesi bekleniyor. Nihai rakamlar, 3 Temmuz’da TÜİK’in haziran ayı rakamlarını açıklamasıyla kesinleşecek.

Şimdiden elde edilmiş maaş farkları

Mayıs ayı enflasyon verilerine göre 5 aylık memur enflasyon farkı yüzde 22,72 oldu. Böylece memur için zam oranı enflasyon farkı dahil yüzde 17,32 olarak hesaplandı

5 aylık enflasyon farkına göre şimdiden elde edilmiş maaşlar:

5 aylık enflasyon farkına göre şimdiden elde edilmiş maaşlar:

En düşük memur maaşı 32 bin 861 TL'den 5 bin 691,52, zamla birlikte 38 bin 552,96 TL'ye çıktı.

En düşük memur emekli maaşı 14 bin 741 TL'den 2 bin 553,14 TL zamla 17 bin 294,14 TL'ye çıktı.

Haziran enflasyonu tahminlerine göre en düşük memur maaşında 10 farklı maaş zammı senaryosu

1- Yüzde 18 farka / 38 bin 775,98 TL

6 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı yüzde 18 olursa:

En düşük memur maaşı. 32 bin 861 TL'den 5 bin 914,98, zamla birlikte 38 bin 775,98 TL'ye çıkacak.

2- Yüzde 18,5 38 farka / 38 bin 940,28 TL

6 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı yüzde 18,5 olursa:

En düşük memur maaşı, 32 bin 861 TL'den 6 bin 79,28, zamla birlikte 38 bin 940,28 TL'ye çıkacak.

3- Yüzde 19 farka / 39 bin 268,89 TL

6 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı yüzde 19 olursa:

En düşük memur maaşı, 32 bin 861 TL'den 6 bin 243,59, zamla birlikte 39 bin 268,89 TL'ye çıkacak.

4-Yüzde 19,5 / 38 bin 940,28 TL

6 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı yüzde 19,5 olursa:

En düşük memur maaşı, 32 bin 861 TL'den 6 bin 407,89, zamla birlikte 38 bin 940,28 TL'ye çıkacak.

5-Yüzde 20 farka / 39 bin 433,20 TL

6 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı yüzde 20 olursa:

En düşük memur maaşı, 32 bin 861 TL'den 6 bin 572,20, zamla birlikte 39 bin 433,20 TL'ye çıkacak.

6-Yüzde 20,5 farka / 39 bin 597,50 TL

6 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı yüzde 20,5 olursa:

En düşük memur maaşı, 32 bin 861 TL'den 6 bin 736.50 zamla birlikte 39 bin 597,50 TL'ye çıkacak.

7-Yüzde 21 farka 39 / bin 761,81 TL

6 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı yüzde 21 olursa:

En düşük memur maaşı, 32 bin 861 TL'den 6 bin 900,81 zamla birlikte 39 bin 761,81 TL'ye çıkacak.

8-Yüzde 21,5 farka / 39 bin 926,11 TL

6 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı yüzde 21,5 olursa:

En düşük memur maaşı, 32 bin 861 TL'den 7 bin 65,11, zamla birlikte 39 bin 926,11 TL'ye çıkacak.

9-Yüzde 22 farka / 40 bin 90,42 TL

6 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı yüzde 22 olursa:

En düşük memur maaşı, 32 bin 861 TL'den 7 bin 229,42, zamla birlikte 40 bin 90,42 TL'ye çıkacak.

10-Yüzde 22,5 farka / 40 bin 254,72 TL

6 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı yüzde 22,5 olursa:

En düşük memur maaşı, 32 bin 861 TL'den 7 bin 393,72, zamla birlikte 40 bin 254,72 TL'ye çıkacak.

Memur maaşı mayıs ayı enflasyon oranına göre zam tablosu

Temmuz 2023 | Zam oranı (yüzde 17,32) | Ocak 2024 / Temmuz 2024

En düşük memur maaşı: 32 bin 861 liradan / 38 bin 552,52 liraya

Şube müdürü (Üniversite mezunu) (1/4): 49 bin 867 liradan / 58 bin 503,496 liraya

Memur (Üniversite mezunu) (Lisans 9/1): 34 bin 235 liradan / 40 bin 164,50 liraya

Uzman öğretmen (1/4): 44 bin 85 liradan / 51 bin 720,52 liraya

Öğretmen (1/4): 39 bin 781 liradan / 46 bin 671,06 liraya

Başkomiser (3/1): 48 bin 920 liradan / 57 bin 393,94 liraya

Polis memuru (8/1): 44 bin 292 liradan / 51 bin 963,37 liraya

Uzman doktor (1/4): 82 bin 26 liradan / 96 bin 232,90 liraya

Hemşire (Üniversite mezunu) (Lisans 5/1): 40 bin 129 liradan / 47 bin 79,34 liraya

Mühendis (1/4): 50 bin 869 liradan / 59 bin 679,51 liraya

Teknisyen (Lise mezunu 11/1): 35 bin 490 liradan / 41 bin 636,86 liraya

Profesör (1/4): 72 bin 422 liraya / 84 bin 965,49 liraya

Araştırma görevlisi (7/1): 48 bin 3 liradan / 56 bin 317,11 liraya

Vaiz (1/4): 41 bin 582 liradan / 48 bin 784 liraya

Avukat (1/4): 47 bin 823 liradan / 56 bin 105,94 liraya

Genel Müdür (1/4): 80 bin 40 liradan / 93 bin 902,92 liraya

Kaymakam (1. Sınıf 4/1): 75 bin 969 liradan / 89 bin 88,11 liraya

Avukat (1/4): 47 bin 823 liradan / 56 bin 105,94 liraya

Pratisyen Hekim (8/1): 45 bin 997 liradan / 53 bin 963,68 liraya