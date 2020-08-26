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İŞKUR'da 200 şube müdürünün ataması iptal edildi

İŞKUR Genel Müdürlüğü, 2013 yılında yapılan sınavla atanan 200 şube müdürünün atamasını mahkeme kararı doğrultusunda iptal etti.

İŞKUR'da 200 şube müdürünün ataması iptal edildi
26 Ağustos 2020 Çarşamba 00:12

İŞKUR 2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığına şube müdürü görevde yükselme sınavı yaptırmıştı. Ancak o günkü mevzuata göre soruların yüzde 5'i mahkeme kararıyla iptal edildiği için, sınav 2015 yılında Ankara 1. İdare Mahkemesince iptal edilmiş, bu karar Danıştay'ca onanmıştır.

Sınav iptali sonrasında, öncesinde yapılan atamalar iptal edilmemiş, bu kez de yapılan atamaların iptali için dava açılmıştır. Ankara 8. İdare Mahkemesi bu yılında başında atamaları iptal etmiş ve bu karar Ankara Bölge İdare Mahkemesince onaylanmıştır.

Mahkeme kararlarının kesinleşmesi sonrasında, İŞKUR 21/8/2020 tarihi itibariyle 200 şube müdürünün atamasını iptal etmiştir.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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