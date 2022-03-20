Tiktok Keşfete Düşme Etiketleri 2022 (En Popüler Hashtags)

Hangi etiket Keşfete düşer?,Tiktokta Keşfete nasıl düşülür 2022?, Tiktokta nasıl Keşfete düşer?, Tiktok ta Heştek ne demek?, Keşfete çıkmak için ne yapmalıyım?, Keşfete düştüğümü nasıl anlarım?, Tiktok keşfete düşme etiketleri sayesinde fenomen olmak artık çok daha kolay! Hemen en güncel tiktok etiket listesini inceleyerek keşfete düşün ve para kazanmaya başlayın.

Tiktokta keşfete düşmek için etiketler nelerdir, acemiler ve bu işte ustalaşmak isteyen tiktokçular için en yeni hashtaglerin neler olduğunu ve nasıl yapılacağını TikTok keşfete düşme uygulaması ve keşfet hilesi yaparak Tiktok keşfete düşme etiketleri nelerdir yazımızda detaylandırdık. İşte sizi anında keşfete düşürecek birbirinden ilginç etiketler!

Tiktok Keşfete Nasıl Düşülür?

Tiktok keşfete düşme saatlerinde, Tiktok Keşfete Düşme Etiketleri ile yayın yapıldığında anında keşfete düşürlür. Takipçi sayınızı arttırıp, yüksek izlenme oranına ulaşarak Tiktok hesabınızı keşfete çıkarabilirsiniz.

Tiktok Keşfete Düşme Nasıl Yapılır?

Tiktok keşfete düşme etiketleri ile popüler hesapların öne çıktığı ve fenomen olduğu keşfet bölümünde sizler de isminizi görebilirsiniz. Bunun yanında Tiktok keşfete düşme etiketlerini de kullanarak şansınızı arttırabilirsiniz. Hesabınızın keşfete çıkması için yapmanız gereken adımları, Tiktok keşfet saatlerini ve keşfet engelinizi sizler için araştırdık. Dikkat etmeniz gereken birkaç noktadan sonra Tiktok keşfet etiketlerini kullanarak hesabınızı hemen keşfete düşürebilirsiniz.

Tiktok Keşfete Düşmek İçin Neler Yapılmalı?

Tiktok kullanıcıları içerik üretirken keşfete düşüp takipçilerini arttırarak fenomen olma hayali kuruyor. Her ne kadar kaliteli içerik üretseler de keşfete çıkmak o kadar da kolay olmuyor. İstediğiniz beğeni ve yorum sayısına ulaşıp abonelerinizi arttırmak için dikkat etmeniz gereken birkaç ipucu.

Tiktokta Keşfete düşmek için yapmanız gerekenler aşağıdaki gibidir:

Videonun içeriği ve görüntü kalitesinin her zaman kaliteli olmasına dikkat edin.

Keşfetteki gönderiler asla kötü bir görüntüye sahip değildir. Aksine artık %95 ‘i kaliteli ve özgün içeriklerden meydana gelmektedir.

‘i kaliteli ve özgün içeriklerden meydana gelmektedir. Gönderinizde bir hikaye oluşturursanız, içeriğinizin son saniyesine kadar izlemesini sağlarsınız.

Hatta tekrar tekrar izlenme alarak günler ve haftalar geçse dahi izlenme sayınız artacaktır.

Paylaşımlarınızı keşfete düşmenin daha kolay olduğu saat dilimlerinde yapın. Tiktok keşfet saatleri yazımızı okuyarak paylaşımlarınızın planını yapabilirsiniz.

yazımızı okuyarak paylaşımlarınızın planını yapabilirsiniz. Kaliteli ve özgün paylaşımlar için en güncel müzikleri ekleyerek fenomenlik yoluna ilk adımınızı atabilirsiniz.

Profilinizin bir bütün halinde görünmesini sağlayın.

Bu bütünlüğü içeriklerinizin birbiri ile uyumu ve renk düzeninizle oluşturabilirsiniz.

Diğer Tiktok kullanıcılarını sürekli takip edin.

Diğer hesaplarla etkileşim halinde olmak adınızı duyurarak takipçi sayınızı yükseltecektir.

Özgün içeriklerinizin yanında popüler dublajlar kullanmaya dikkat edin.

Ayrıca popüler olan ve öne çıkan hesaplar ile düet yapın.

Popüler olan her şey daha çok beğenilecek ve ilgi çekici olacaktır.

Yeni çıkan konular ile ilgili videoları ilk çeken ve yayınlayan olmaya çalışın.

Bir şeyin ne olduğunu anlatan ya da nasıl yapıldığınız ayrıntılı gösteren videolar çekin.

Son olarak paylaşımlarınızın altına mutlaka en güncel etiketleri kullanın.

Bu maddeleri dikkate alarak içeriklerinize özenle uygularsanız keşfete çıkma ihtimalinizi arttırmış olacaksınız. Uygulaması basit olan bu hususlar zamanla hesabınızın mavi tik almasını sağlayacaktır. Bu yolda biraz da sabırlı ve kararlı olmalısınız.

Tiktok Keşfete Düşme Uygulaması

Tik tok keşfete nasıl düşerim merak eden milyonlarca kişi var. Tiktok Videosu Nasıl Keşfete Düşer araştırması yapıyorsanız videonuzun nasıl keşfete düşeceğini aşağıdaki adımları takip ederek öğrenebilirsiniz.

Öncelikle çekeceğiniz Videolarınızın kalitesine önem verin çünkü kimse absürt komedi olsun diye sizin saçma videolarınızı izlemez.

Video içeriklerinizi düzenli yüklemeli ve içerik modeliniz sürdürülebilir olmalı yani en son trendleri kaçırmayın ve ihmal etmeyin.

Popüler şarkılar ve dublajlar keşfete çıkma şansınızı artıracaktır. Tiktokerleri özenle takip edin sizde bunlara benzer video için çabalayın.

Topluluk kurallarına uyun.

hemen çıkma oranını düşürmeye çalışın,

Video başlığınız vurucu ve dikkat çekici olsun.

Mavi tik almaya çalışın.

Diğer TikTok hesapları ile etkileşim halinde kalın.

Videolarınıza popüler müzikler ekleyin.

Videolarınn süresini kısa tutun

Yükleme sıklığınız olsun.

Popüler akımları takip edin ve paylaşın.

Videoların altına keşfete düşme etiket kullanırken Tiktok’da güncel olan etiketleri kullanmaya özen gösterin.

İşte sizi bir çırpıda Tiktok keşfete düşürecek etiketler;

Tiktok Keşfet Etiketleri 2022

Tiktok’ta keşfete düşme etiketleri ve hashtagleri sayesinde video yayımcıları paylaşımlarının daha fazla keşfedilmesi için uğraşıyor. Videolar ne kadar çok kişi tarafından keşfedilip izlenirse o kadar çok takipçi ve beğeni sayısına ulaşıldığı için en güncel keşfet etiketleri araştırılıyor. Daha öncesinde Tiktok keşfete düşmediyseniz ve bunun için uğraşıyorsanız keşfet etiketli listemizi inceleyerek içeriğinize uygun hashtagleri seçerek keşfete düşebilirsiniz.

Tiktok Keşfete Düşme Etiketleri 2022 TÜRKÇE

Tiktok Keşfete Düşme Etiketleri 2022 yılında aşağıdaki gibidir:

#gününfotosu

#bugununkaresi

#objektifimden

#gununfotografı

#hayat

#hayatinrenkleri

#neolduhaber

#bir_dakika

#hayatakarken

#candostu

#beniminsanlarim

#aniyakala

#hayatsokaklarda

#bugungunlerden

#bendenbirkare

#mekanim

#hayatandanibarettir

#zamanakarsi

#buhaftabu

#biz

Tiktok Keşfet Etiketleri/Hashtag

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#takipavm

#keşfetedüş

#keşfetetiketi

#beniöneçıkart

#keşfetbeni

#tiktoktürkiye

#me

#love

#inspiration

#blackandwhite

#home

#happy

#nofilter

#sun

#cute

#tbt

#friends

#handmade

#LOL

#beautiful

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#workout

#amazing

#beach

#beauty

#sky

#fitness

#fashio

Tiktok Keşfetlik Doğa Etiketleri ile Keşfete Düşebilirsiniz!

#(bulunduğunuz şehir)

#şelale

#dere

#nature

#doga

#temizhava

#smile

#art

#nice

#camping

#kamphayatı

#güneş

#yağmur

#sunny

#sky

#yeşillik

Tiktok Takipçi Arttıran Etiketler ile Keşfete Düşün

Tiktok etiketleri ile birlikte takipçilerinizi de arttıracak olan ve en çok kullanılan hashatglerden Tiktok Keşfete Düşme Etiketleri şu şekildedir;

#takipleşelim

#takipçikasma

#takipcikazan

#takipçiarttırma

#takipçihilesi

#takipçi

#takipçiarttır

#takipçikazandıran

#takipçi

Tiktok Keşfet Yemek Etiketleri

#akşamyemeği

#yemektarifleri

#yemek

#keşfet

#keşfetbeni

#yemektarifi

#nefis

#gt

#yemekvideoları

#karşılıklıbeğeni

#takipavm

#kahvaltı

#nefisyemekler

#atıştırmalıklar

#yemekteyiz

#keşfetteyiz

Tiktok Eğlence Etiketleri

#eğlencelivideolar

#eğlenceli

#keşfetbenial

#keşfetbeni

#2022tiktok

#popüler

#keşfet

#eğlence

#benionecikart

#keşfetbeni

#keşfetteyiz

#Tiktok

#araba

#fyp

#gundem

#foryourpage

#kesfetedusurunbeni

#trend

#doga

#foryou

#greenscreen

#fenomen

#yemek

#kesfetedus

Tiktok’ta Keşfetlik Pubg Etiketleri

#pubgmobileturkey

#pubglite

#pubgtiktok

#takipavm

#pubg

#pubgmobile

#pubgturkey

#sniper

#pubgkomik

#pubgame

#games

#mobilegame

Tiktok Araba Etiketleri

#(aracınızın markası)

#egzoz

#autotrend

#araba

#sportscar

#hız

#hıztutkunu

#yollarbenim

#speed

#car

Tiktok İslami Etiketler

#Müslüman

#imsak

#niyet

#cami

#Allah

#sahur

#oruç

#tekbir

#iman

#namaz

#din

#peygamber

#kuran

Tiktok Keşfetlik Pubg Etiketleri

#pubg

#pubgmobileturkey

#takipavm

#pubgtiktok

#pubgmobile

#games

#pubglite

#pubgturkey

#pubgkomik

#pubgredeem

#pubgredeemcode

#redeemcode

#pubgsaldır

Tiktok Keşfetlik Futbol Etiketleri

#fenerbahçe

#galatasaray

#trabzonspor

#hadikartalım

#bastır

#(sevdiğiniz futbolcu adı)

#beşiktaş

#derbimaçı

#sarıkanaryam

#penaltı

#derbi

#futbolcu

#doksandakika

#futbol

#gol

#karakartal

#aslancimbom

Tiktok Keşfetlik Komik Video Etiketleri

#komikvideo

#takipavm

#komik

#turksh

#komikmontaj

#çokkomik

#komik sahne

#komikvideolar

#komikcaps

#komeditürkiye

#kahkaha

#gülünç

#keşfetkomik

#aşırıkomik

#eğlenelim

Tiktok Şarkı Etiketleri Keşfetlik

#keşfetbeni

#amatörşarkı

#karaoke

#müzik

#music

#jazz

#popüler

#ses

#şarkı

#damar

#pop

#damar

#rap

#karaoke

#arabesk

#slow

Bunlarla birlikte bir diğer keşfete düşme etiketi ise sanatçıları etiketlemektir.

Çok beğenerek dinlediğiniz şarkıların sahiplerini de etiketleyebilirsiniz. Böylece daha fazla kitleye hitap etmiş olacaksınız. Örnek verecek olursak şarkıcıların isimlerini bu şekilde #müslümgürses, #buray, #tugcekandemir, #serdarortac, #beyonce, #zeynepbastık yazarak da milyonlarca kullanıcı sayısına ulaşabilirsiniz.

Tiktok videolarınızın içeriğine göre altına uygun olan etiketlerden kullanabilir ya da kendinize göre çoğaltabilirsiniz. En güncel keşfet etiketleri ile isminizi duyurarak abone sayınızı arttırarak fenomen olabilirsiniz. Bu Tiktok keşfet etiketleri sürekli olarak değişmektedir. Dünyada yaşanan olaylara göre içerikler de değişiklik gösterdiği için kullanılan etiketlerde de farklılıklar olur. Bunun için keşfet etiketlerini kullanırken güncel olmasına dikkat etmelisiniz ve gereksiz hashtag kullanmaktan kaçınmalısınız.

Tiktok’tan keşfet haricinde nasıl para kazanılır? Keşfete düşme etiketleri dışında Tiktok’ta canlı yayın açma ve tiktok canlı yayın izleme yöntemini kullanarak da para kazanabilirsiniz.

Tiktok Keşfet Saatleri 2022

Tiktok uygulamasında dilediğiniz zaman paylaşım yaparak zaman geçirebilirsiniz. Fakat keşfete çıkma gibi bir amacınız varsa bu noktada daha dikkatli olmalısınız. Bazı günlerde ve saatlerde izlenme ve beğeni sayınız tahmin edemeyeceğiniz kadar fazla olacaktır. Etkileşim oranınızı arttıracak saatler ve günler aşağıdaki gibidir:

Tiktok’ta geçirilen süreler incelendiğinde en fazla aktif olunan saat dilimi 07.00-11.00 ve 16.00-22.00 aralığındadır.

aktif olunan saat dilimi ve aralığındadır. Kullanıcı sayısının en az olduğu zaman ise 06.00 ‘dan önceki süreçtir.

‘dan önceki süreçtir. Aktif olunan günler ise Çarşamba ve Cuma günleridir.

ve günleridir. Kullanıcı sayısının daha az olduğu gün ise Pazar günüdür.

Bu istatistikler ortalama olarak hesaplanmıştır. Aktif olunan günler ve saatler kullanıcı yaşına, yaşam yoğunluğuna, iş hayatına göre değişiklik gösterir. Bu noktalara da dikkat ederek paylaşım saatlerinizi planlayabilirsiniz.

Paylaşımlarınız ve keşfet etiketleri sayesinde para kazanmaya başlayabilirsiniz. Bunun sonucunda paylaşımlarınız ve videolarınız sayesinde kazandığınız hediye puanlarınızı nakite çevirmek için tiktok hediye fiyatları ve TikTok hediye puanı hesaplama hakkında bilgi alabilir ve içeriğimizi inceleyebilirsiniz.

Tiktok Keşfet Hilesi Ücretsiz (GERÇEK!)

Tiktok keşfette yer almak için çaba veriyorsanız bunu hile yaparak destekleyebilirsiniz. Tiktok keşfete çıkma hilesi adı altında uygulanan bir program bulunmamaktadır. Fakat dikkat edeceğiniz birkaç püf noktası ile doğal yollardan keşfete düşerek hayran kitlenizi oluşturmuş olacaksınız.

Tiktok hile kadar etkili uygulamanız gereken püf noktaları ise aşağıdaki gibidir:

Tiktok’ta paylaştığınız videoların sayısı ve kalitesi çok önemlidir.

Videolarınızın izlenme sayısıyla keşfete çıkma şansınız doğru orantılıdır. Ne kadar çok kişiye hitap ederseniz fenomenlik yolunu o kadar hızlı tamamlayacaksınız.

Yaptığınız paylaşımların düzenli aralıklarla olduğuna dikkat edin. Takipçilerinizi ne sıkın ne de ilgisiz bırakın. Böylece düzenli paylaşımlar ve kaliteli içerikler sayesinde takipçilerinizi arttırarak keşfete düşmeniz daha kolay olacaktır.

İçeriklerinize gösterilen ilgi ne kadar fazlaysa kendinizi keşfette görme ihtimaliniz de bir o kadar fazla olacaktır.

Yapılan beğeni sayısı ve yorum oranı içeriklerinizin kalitesini yükselterek daha fazla beğeni almanızı sağlayacak.

Paylaşımlarınızı beğenen hesapların gerçek kişiler tarafından olması önemlidir. Sahte hesaplar sizi keşfete düşürmekten çok hesabınızız spam almasına neden olacaktır.

İçeriklerinize alt yazı eklerseniz takipçilerinizi profilinize bağlarsınız.

Profilinizde birbiri ile uyumlu videolar olursa hayranlarınız diğer içeriklerinizi de merak edeceğinden hesabınızda daha fazla zaman geçirecektir.

Gönderilerinizin izlenme oranı Tiktok sistemine göre farklı değerlendirilmektedir.

Örneğin; 40 saniyelik bir videonuz ortalama olarak 15 saniye izlenecektir. Aynı şekilde 30 saniyelik bir içeriğiniz de 15 saniye izlenecek.

Böyle bir durumda sistem tarafından 30 saniyelik içeriğiniz daha başarılı ve kaliteli bulunur.

Tiktok keşfete düşme son günlerde popüler olduğu için kullanıcılar birbirlerinin paylaşımlarını da yakından takip ediyor. Böylece en güncel konuları bilerek içerik üretmeye başlıyorlar. Aynı zamanda gönderilerinde yaptıkları hataları da tespit ederek daha dikkatli içerik üretmeye başlıyorlar. Bu hususlar da siz Tiktok kullanıcılarını keşfete düşürüyor ve fenomen ediyor!

Tiktok Keşfet Engeli Neden Olur?

Tiktok videolarınız beğeni almıyor, keşfete düşmüyorsa ve engelle karşılaşmışsanız öncelikli olarak bunun nedenini araştırmalısınız. Kullanıcıları en fazla etkileyen engelle karşılaşmamak için aşağıda sıraladığımız özelliklere dikkat ederek paylaşım yapmalısınız:

Tiktok Keşfet Engeli yememek için aşağıdaki maddelere dikkat edin:

+18 içeriğe sahip paylaşımlarda yapmayın.

Robot gönderiler paylaşmayın.

Hile vaat eden uygulamaları kullanmamalısınız.

Paylaştığınız videoyu sık sık silmemelisiniz.

Aynı içeriği arka arkaya paylaşmamalısınız.

Gönderinize uygunsuz metinler ve görseller eklememelisiniz.

Video ile alakasız Tiktok keşfet etiketleri ve hashtagleri kullanmamalısınız.

Şiddet içeren ve destek veren içerikler üretmemelisiniz.

Siyasi konulu gönderileri beğenmemeli ve paylaşmamalısınız.

Zorbalık ve kumarı destekleyen içerikli videolar oluşturmamalısınız.

Yasa dışı olaylara destek vererek paylaşımlar yapmamalısınız.

Tiktok’ta içerik üretmeden ve paylaşmadan önce yukarıdaki hususları dikkate almanızı öneririz. Böylece sistem içeriğinizi riskli görmez aksine paylaşılmasını onay vererek keşfete düşmenize destek verir.

Tiktok’ta Keşfet Engeli Nasıl Kaldırılır?

Bir önceki yazımızda bulunan hususlara dikkat ettiğiniz halde Tiktok tarafından keşfet engeliniz varsa izlemeniz gereken yol çok farklıdır. Keşfet engelinizi kaldırmak için aşağıdaki adımları izleyiniz:

Videolarınızı düzenli aralıklarla yapın.

Daha fazla takipçi sayısı elde edin.

İçeriklerinizi üretirken kaliteli kameralar kullanın.

Toplum ahlak kurallarına uygun paylaşımlar yapın.

Gönderilerinizi sürekli olarak güncelleyin.

Arkadaşlarınızdan ve takipçilerinizden paylaşımlarınıza bol bol yorum yapmasını rica edin.

Tiktok keşfet engeliyle karşılaşmak, kullanıcıları takipçilerinden uzaklaştırarak keşfete düşme ihtimalini azaltır. Sebepsiz şekilde engel yediğinizi ya da şikayet edilip spam aldığınızı düşünüyorsanız uygulama üzerinden de engelinizden kurtulabilirsiniz.

Tiktok’ta Keşfet Engeli kaldırmak için aşağıdaki adımları izleyiniz:

Tiktok uygulamasında bulunan ”Ayarlar” bölümüne tıklayın.

bölümüne tıklayın. ”Sorun Bildir” sekmesinden yaşadığınız engel durumunu kısa ve öz bir şekilde anlatın.

sekmesinden yaşadığınız engel durumunu kısa ve öz bir şekilde anlatın. Talebiniz değerlendirmeye alınacaktır.

Bu değerlendirme süresi ortalama olarak 7 gün sürecektir.

Değerlendirmeniz olumluysa engeliniz direkt olarak kaldırılacaktır.

Engeliniz kaldırılmazsa gerçek sebebini öğrenmek için tekrardan sorun bildirmeniz gerekecektir.

Tiktok Pro hesabına sahipseniz kendiniz de engelinizi kolay bir şekilde kaldırabilirsiniz. Bunun için hesap profilinizde bulunan üç noktalı alanı kullanmalısınız.

Böylece Tiktok keşfet engelinden hızlı ve kolay bir şekilde kurtulmuş olacaksınız.

Keşfet Hashtag Rehberi #2022

Keşfet Hashtag listemiz ile instagram’da ve tiktok ‘ta keşfet sayfasına düşmek çok kolay! Gönderilerinizi paylaştıktan sonra keşfete düşemiyor ve gereken etkileşimi alamıyorsanız aşağıdaki keşfet hashtag’leri tam size göre.

Bu yazıda yalnızca keşfet için etkili hashtag’ler paylaşacağız. Bir istanbul reklam ajansı ile çalışıp sosyal medyada yükselişe geçmek iyi fakat maliyet gerektiren bir fikirdir. Bununla beraber hesaplarını kendi yönetmek isteyenler için kullanabileceği hashtagleri bu sayfada bulabilirsiniz. Ayrıca gönderileriniz için konunuzla alakalı olarak seçip kullanabileceğiniz popüler hashtag listesi için ilgili yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

Ayrıca yazının sonlarına doğru “hashtag nasıl yapılır?” gibi bonus bilgiler de vereceğiz.

Instagram İçin En İyi 10 Keşfet Hashtag

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Popüler Instagram hashtagleri

Instagram üzerinde kullanabileceğiniz diğer popüler etiketler:

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Etkileşim Almanızı Sağlayacak Instagram Etiketleri

Sosyal medyada etkileşim almak hayli önemli hale geldi. Son ayların en popüler hashtaglerini de yazımıza ekleyerek istagramda keşfete çıkmanıza katkıda bulunmak istiyoruz. Hashtag kullanımı ve etkilerini kendiniz deneyerek görebilirsiniz.

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Tiktok İçin Keşfet Hashtag Listesi

Popüler Tiktok Keşfet hastagleri

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Tiktok Keşfet için #Yemek Hashtagleri

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Tiktok Keşfete Çıkaran #Mizah Etiketleri

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Tiktok Keşfet Pubg Etiketleri

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Tiktok #Müzik Keşfet Hastagleri

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Hashtag nasıl yapılır?

Buradan kopyala yapıştır yapmadan kendi hashtaglerinizi girmek istediğinizde hashtag nasıl yapılır, hashtag nasıl yazılır diye merak edebilirsiniz. Hashtag işareti pc klavyesinde nasıl yazılır sorusunun cevabı ise:

Klavyenizin boşluk tuşunun hemen sağındaki Alt Gr + 3 tuşlarına aynı anda bastığınızda # hashtag işaretinin oluştuğunu göreceksiniz. 3 tuşuna basmak için kalvyenin sağındaki numpad yani rakam tuşlarını değil, üstteki üzerinde işaretler olan tuşlardan 3 tuşuna basmanız gerekli.

Ayrıca “heştek” şeklinde okunduğu gibi yazmak doğru değildir. Doğrusu bitişik halde “hashtag” şeklinde yazmaktır.

Sonuç

Instagram ve tiktok’ta keşfete çıkmak için bu etiketleri kullanıp sonucu test edebilirsiniz. Fakat Instagramda keşfete çıkmak için dikkat edilmesi gereken farklı noktalar da vardır. Instagram’da keşfete çıkma hakkındaki yazımızdan detayları okuyabilirsiniz.