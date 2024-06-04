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Kızılcık Şerbeti dizisinde peş peşe vedalar! Müjde Uzman ve Selin Türkmen kadrodan ayrılıyor

Kızılcık Şerbeti dizisinde peş peşe vedalar! Müjde Uzman ve Selin Türkmen kadrodan ayrılıyor

Kızılcık Şerbeti dizisinde peş peşe vedalar! Müjde Uzman ve Selin Türkmen kadrodan ayrılıyor
Admin
Admin
04 Haziran 2024 Salı 10:54

Psikolojik olarak zor bir süreçten geçen ve geçtiğimiz günlerde sette astım krizine giren Müjde Uzman, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor. Dizide Çimen rolünü oynayan Selin Türkmen de yeni sezon öncesi kadroya veda edecek.

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Müjde Uzman ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde yeni sezon öncesi peş peşe vedalar yaşanmaya devam ediyor. Yiğit Kirazcı ve Serkan Tınmaz'ın ardından Müjde Uzman ile Selin Türkmen de kadroya veda ediyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde sette astım krizi geçiren ve psikolojik olarak zorlandığını söyleyen Müjde Uzman, Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı diziden ayrılıyor. Uzman'ın oynadığı Alev karakter, yeni bölümde tek başına yurt dışına gitme kararı alıyor. Dizide Çimen rolünü oynayan genç oyuncu Selin Türkmen de ekibe veda edecek.

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