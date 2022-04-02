Star Market başvuru nasıl yapılır?, Star Market Başvuru formu 2022

Star Market Başvuru, Star Market Başvuru Formu 2022, Star TV'nin yeni yarışma programı Star Market için başvuru nasıl yapıldığı izleyenler tarafından merak ediliyor. Biz de haberimizde Star Market başvuru nasıl yapılır? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Star Market Başvuru formu...

Star TV ekranlarında yayınlanan Star Market adlı programın formatı çok merak ediliyor ve Yarışmaya katılmak isteyenler Star Market başvuru işlemleri nasıl yapılır? Sorusuna da cevap arıyor. Yarışmanın amacının ne olduğu veya yarışmacıları ne gibi bir ödülün beklediği merak konusu. Star TV ekranlarında yayına giren Star Market’e başvuru yapmak için başvuru formunu doldurmanız yeterli olacaktır.

Seyirciyi heyecan dolu bir alışverişin içine sokan Yapımcılığını Global Medya'nın, sunuculuğunu ise Ufuk Özkan'ın üstlendiği Star Market ilgiyle izleniyor. Alışveriş yaptıkça para kazandıran yarışma programı Star Market'te yarışmacılar, en pahalı sepetleri doldurmak için mücadele ediyor. Peki Star Market başvuru nasıl yapılır? İşte Star Market Başvuru formu...

STAR MARKET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ufuk Özkan'ın Star TV ekranında sunduğu yarışma programı Star Market'e başvuruda bulunmak isteyenlerin Star TV'nin internet sitesine girerek programın sayfasına girmeleri ve başvuru kısmına tıklamaları yeterli olacaktır.

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Program Hakkında Kısa Bilgi

Program Star TV ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Global Medya’nın yapımcılığını üstlendiği Star Market, heyecan dolu yarışmaları ile seyirciyi heyecanlandırıyor. Yarışma boyunca 3 takım olacak şekilde kıyasıya mücadele veriliyor. Yarışmada yarışmacılar etapları tamamlamaya çalışarak doya doya alışveriş yapıyor.

Yarışmacılardan kimi zaman karışık olarak verilen cümleleri bulmaları kimi zamanda marketten istenen ürünü bulmaları istenir. Yarışmacılar yarı final için yani “Büyük Alışveriş” için rakiplerinden daha fazla süre toplamaya çalışır. Hem keyifli hem de eğlenceli bir program olarak karşınıza çıkar. Programda ünlü konuklara da sıkça yer verilir.

STAR MARKET Sunucusu Kimdir?

Soluksuz şekilde izleyebileceğiniz bir alışveriş serüveni evlerinizde sizlerle buluşuyor. Bu keyifli alıveriş serüveninin sunuculuğunu üstlenen Ufuk Özkan, kendine has tarzı ve eğlenceli yorumuyla ekran karşısında yerini alıyor. Ufuk Özkan’ın sunuculuğunu üstlendiği Star Market adlı yarışmaya katılmak ve doyasıya eğlenmek için Star Market başvuru formunu mutlaka detaylı şekilde incelemeyi ve doldurmayı unutmayın.

STAR MARKET Ne Zaman Yayınlanıyor?

Yarışmaya katılmak isteyen yarışmacılar Star Market başvuru işlemlerine büyük bir ilgi gösteriyor. Başvuru işlemlerinin yanı sıra programın ne zaman, saat kaçta, hangi gün yayına girdiğini merak ediyor. Yarışmacıların para harcadıkça kazandığı bu yarışma Star ekranlarında seyirci ile buluşuyor.

Yarışma hafta içi her gün ekranlarda yerini alıyor. Saat 16.45’te yayınlanan keyifli yarışma seyircileri ekran başında birleştiriyor. Cumartesi günü yayına giren özel bölümler ise saat 20.00’da ekranlarda oluyor. Sizlerde bu keyifli ve eğlenceli yarışmayı kaçırmayın.

STAR MARKET Ödülü Nedir?

Herkesin merak ettiği sorulardan biri de büyük ödülün ne olduğudur. Ufuk Özkan‘ın sunduğu Star Market adlı programda 3 tane masa vardır. Yani 3 takım şeklinde yarışma başlar. Her bir masada 2 adet kişi bulunur. Yarışmacılar etapları tamamlayarak süre kazanırlar. Yarı finalde en pahalı alışverişi yapan takım finale yükselir.

Final etabında ki 3 soruyu da eksiksiz şekilde tamamladıkları taktirde 10.000 liralık büyük ödülü almaya hak kazanırlar. Her gün 10.000 liralık ödül için mücadele veren takımlar hem büyük ödüle sahip olabilir hem de keyifli vakit geçirebilir. Sizlerde büyük ödülü kazanmak ve keyifli vakit geçirmek için Star Market başvuru formunu doldurun, ekranlarda yerinizi alın.

STAR MARKET Başvuru Şartları

Sizlerde yarışmaya başvuru yapmak ve büyük ödülü kazanmak istiyorsanız Star Market başvuru formu koşullarını yerine getirmelisiniz. Peki, nasıl mı başvuru yapılır? Başvuru yapmak oldukça kolay ve zahmetsizdir.

Yarışmaya başvurmak için Star TV resmi internet sitesine giriş yapın. Ardından programlar yazan bölümü bulun. Programlar bölümüne tıklayın ve Star Market yarışmasını seçin. Bu kısımda yer alan başvuru sekmesine tıklandığı taktirde başvuru ekranı karşınıza çıkacaktır. Başvuru ekranında karşınıza çıkan soruları doğru bir şekilde cevaplayın ve başvur tuşuna tıklayın.

Kısa yoldan da Star Market başvuru formuna erişmek mümkündür. Verilen link sayesinde kısa zaman içinde başvuru yapılabilir. Başvuru işlemleri için sadece kendi bilgileriniz yeterli olmayabilir. Formda birlikte katılacağınız partneriniz hakkında da bazı sorular yer alır. Aynı zamanda reyting kazandıracak bir yeteneğe sahipseniz formda bahsetmeyi unutmayın. Eğer başvurunuz olumlu olarak sonuçlandıysa en kısa zamanda size geri dönüş yapılacaktır.

Star Market Başvuru Formu ve İletişim

Yeni başlayan bu keyifli ve aksiyon dolu yarışmaya katılmak isteyenler Star Market başvuru formunu aramaya başladı. İnternet üzerinden yarışma formuna erişmek ve iletişime geçmek mümkündür. Fakat başvuru için bazı hususları mutlaka yerine getirin.

Gerekli hususlar şunlardır:

Star TV sitesi üzerinden başvuru formunu bulun. (https://www.startv.com.tr/program/star-market/basvuru)

Başvuru formundaki bütün bilgileri doğru ve eksiksiz şekilde doldurun.

Soruları cevapladıktan sonra en alt kısımda yer alan iletişim izni koşullarını okuyun.

İletişim izni verdiğinize dair o alandaki kutucuğu işaretleyin.

Gönder butonuna tıklayarak başvuru işlemini gerçekleştirin.

Bu sayede Star Market başvuru talebiniz yetkili yerlere iletilir. Onaylandıktan sonra iletişim kurmak için size geri dönüş yapılır. Başvuru işlemleri işte bu kadar kolaydır.

Başvurular oldukça yoğun olduğu için Star TV üzerinden yapılan başvurulara geç dönüş ya da hiç dönüş sağlanmadığını yönünde bilgiler edindik. Eğer ısrarlı bir şekilde bu yarışmaya başvurmak istiyorsanız programın yapımcısı Global Medya’ya ait internet sitesinin iletişim bölümünden iletişim yollarına bakabilir ve iletişime geçebilirsiniz.

Başarılar diliyoruz.

Son olarak sitemizde yüzlerce başvuru bilgisi bulunmaktadır. Eğer TV programlarına katılmak istiyorsanız sitemizdeki TV yarışmalarına başvuru kategorimizi gezebilir ve kendinize uygun yarışmaya başvuru yapabilirsiniz.

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