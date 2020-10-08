9 Ekim Cuma Günlük yorumları! Burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Ekim ayı burç yorumları

Hiçbir şeyin garantisi yok bu hayatta… Sağlıklıyım dersin… Ertesi gün ağrılar uyutmaz seni… Yaşlandığımda çocuklarım bakar bana dersin… Sonra bir bakmışsın ki tek başına huzurlu bir “ev” arayışındasın… Mevduat hesabına güvenirsin… Bir gecede paran yok olmuş… Yaşadığın hayatta hiçbir şeyin garantisi yok… Tek güvencen “O”…

Bugün… Hoşgörü, adalet, iyimserlik ve inanç gezegeni Jüpiter Oğlak Burcu’nda dem alırken, Terazi Burcu’nda seyreden Güneş’le zorlayıcı bir görünüm sergiliyor… Biz de bugün… Kalıplarımızdan çıkmak isteyebiliriz… Hoşgörü sınırımızı zorlayan insanlarla karşılaşabiliriz… Kendimizi başkalarının penceresinden görebiliriz… Sınırlarımızı çizmekte zorlanabiliriz…

Gökyüzü çok şey anlatır… Onu “hâl” diline çevirmekse senin gayretine bağlı.

Sevgiyle…

Koç ve Yükselen Koç:Aile… Toplumun en küçük birimi… Ama senin dünya belki de… Bugün… Ailenle ve kendi aileni kurma kararıyla ilgili mücadele etmek zorunda kalabilirsin…

Boğa ve Yükselen Boğa:Sakin ol… Elindeki işleri zamanında bitireceksin… Acele etmene gerek yok. Bir de bugün iletişim aletlerine, sosyal medyana, web sitene dikkat etmelisin… Sana sıkıntı çıkarmasın…

İkizler ve Yükselen İkizler:Finansal tablon önünde… Kazançların ortada… Ödemelerin, faturaların hepsi gözünün önünde… Evet hayatına yeni bir hobiyi de dahil etmek istiyorsun… Ama önce bütçene bir göz at…

Yengeç ve Yükselen Yengeç: Ruhun… Daha iyimser, daha umutlu, hayatı hevesle kucaklayan biri olmak istiyor… Ama seninki temkinli bir iyimserlik… Ayakların her zamanki gibi yere sağlam basıyor…

Aslan ve Yükselen Aslan: Hayallerini hayata mı geçirsen? Mesela… Bir blog mu açsan? Daha mı paylaşımcı olsan… Bilgilerini paylaşsan...

Başak ve Yükselen Başak: Bugün tasarrufunu korumak adına adım atabilirsin… Hesap açabilirsin… Ya da başka enstrümanlarla gelirini korumak isteyebilirsin…

Terazi ve Yükselen Terazi:Sabretmeyi öğrenmen gerekiyor… Bazı şeyler hemen olsun istiyorsun. Projelerin hemen kabul edilsin… Dediklerin, söylediklerin anında hayata geçsin… Ama… Biliyorsun… Her şeyin bir zamanı var.

Akrep ve Yükselen Akrep:Adalet… Adil olmak ve en önemlisi de kimseyi yargılamamak… “Zan”netmemek… Tanımadan, bilmeden, birisi hakkında kesin yargılara başvurmamak… Zan ehli olmamak… Bugün bunları öğrenmeye ne dersin?

Yay ve Yükselen Yay:İçindeki ses kulağına fısıldıyor olabilir…”Alışverişe gitmelisin” cümlesi yankılanabilir kulaklarında… Sen tıka kulağını, duyma söylenenleri… Ay sonuna rahat ulaşmak istemez misin?

Oğlak ve Yükselen Oğlak:Bazı şeyleri daha net görebilirsin…Bazı durumlara daha net bakabilirsin…Özellikle ikili ilişkilerinde…Eğer aynı pencereden bakamıyorsan hayata, birlikte aynı yolda yürüyemeyeceksen o zaman ne anlamı kalır birlikteliğin?

Kova ve Yükselen Kova:Nasıl hissediyorsun kendini bugün? Sağlığına yeninden kavuşmanın coşkusu mu var içinde? Ama yine de dikkatli ol… Mideni “çikolata”yla şımartmaya çalışma…

Balık ve Yükselen Balık:Eğer anneysen… Bugün anneliğin önemini anlayabilirsin… Ya da annenin önemini… İhmal etme anneni… Özellikle onun sağlık kontrollerini…