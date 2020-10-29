30 Ekim Cuma günlük burç yorumları Günlük burç yorumları

30 Ekim Cuma günlük günlük burç yorumları 30 Ekim Cuma günlük burç yorumları merak ediliyor. İşte 30 Ekim Cuma günlük burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündemi 30 Ekim Cuma günlük burçlar
30 Ekim Cuma burç yorumları yayında
30 Ekim 2020 burç yorumları merak ediliyor. Hangi burçlar için şanslı bir gün olacak? 30 Ekim günlük burç yorumları sizlerle...
KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 30 Ekim Cuma günü Ay tüm gün Koç burcunda ilerliyor olacak. Ay’ın zorlayıcı enerjiler yapıyor olması seni bilhassa gündüz saatlerinde zorlayabilir.
BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: İkili ilişkilerinde uyumu yakalamakta zorlanabilirsin. Cuma akşamı fikirlerinle ilgili olarak karşıtlıklar yaşayabilirsin. Manipülatif durumlarla günün büyük bir bölümünde yüz yüze kalabilirsin.
İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Sosyal çevrenle birlikte olacağın aktif bir gün seni bekliyor. Sabah saatlerinde seni sınırlandırmaya çalışan insanlar çevrende olabilir.
YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Sosyal statünle ilgili önemli konular gün içinde ortaya çıkabilir. Atak davranman gereken durumlar var. Sabah saatlerinde iştahının arttığına şahit olabilirsin.
ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: Uzak akrabalarının ziyareti bugünlerde söz konusu olabilir. Çevrendeki olayların gereksiz abartılması durumları ile fazla muhatap olabilirsin.
BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK: Zorlayıcı durumlar gün içinde can sıkıcı olabilir. Hisseli paylaşımların ile ilgili konularda fikirsel tartışmalar öne çıkıyor olacak.
TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ: 30 Ekim cuma günü Ay tüm gün karşıt burcun olan Koç burcunda ilerliyor iken ikili ilişkilerin öne çıkıyor olacak. Karşılıklı inatlaşmalar yorucu olabilir.
AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP: Ay Satürn kare açısının etkin olacağı gün içinde sorumlulukların seni yorabilir. Sağlığına özen göstermen gereken günlerden geçiyorsun.
YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY: Güne başlarken Ay Jüpiter kare açısının etkisi ile fazla iştahlı olabilir ve diyetini bozabilirsin. Saat 19.12 itibariyle Ay boşlukta olacak. Gece çalışan biriysen yeni bir iş başlatmaman yerinde olacaktır.
OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK: Zorlayıcı enerjilerin yüksek olacağı gün boyunca önemli organizasyonlar yapmak için uygun bir gün sayılmaz. Akşam saatlerinde sorumlulukların üzerinde baskı yapabilir.
KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA: Seyahatlerin pazar günü boyunca öne çıkabilir. Akşam saatlerinde sınırlandırılmalara maruz kalabilirsin. Yakın çevrenle iletişimine dikkat etmelisin.
BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR: Harcamalarını planlarken fazla atak davranabilir, gereğinden fazla cömert davranabilirsin. Ay sonunda zorlanmamak adına daha temkinli davranman iyi olacaktır.
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