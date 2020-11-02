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3 Kasım Salı günlük burç yorumları Günlük burç yorumları

3 Kasım Salı günlük günlük burç yorumları 3 Kasım Salı günlük burç yorumları merak ediliyor. İşte 3 Kasım Salı günlük burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündemi 3 Kasım Salı günlük burçlar

3 Kasım Salı günlük burç yorumları Günlük burç yorumları
02 Kasım 2020 Pazartesi 19:57

Hangi burçlar için şans kapıda? 3 Kasım 2020 burç yorumları

3 Kasım 2020 günlük burç yorumları ilişkiler hakkında ne söylüyor? 3 Kasım Salı günü Koç burcu güne şanslı başlayanlardan. Boğa burcu ise konuşmak istediği konulara uygun bir günde. İşte 3 Kasım 2020 burç yorumları...

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KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 3 Kasım Salı günü Ay İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. İletişim adına sabah saatleri daha uygun olacaktır.

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BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: İkili ilişkiler adına uyumlu enerjilerin söz konusu olduğu Salı günü konuşmak istediğin konular varsa doğru bir gün olabilir. Yakın çevrenle ilişkilerin öne çıkıyor.

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İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Ay tüm gün senin burcunda ilerliyor olacak. Sağlığınla ilgili konulara önem verebilirsin. Yönetici gezegenin Merkür bugün düz hareketine geçiyor.

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YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Uyumlu enerjilerin söz konusu olduğu gün içerisinde önemli birtakım görüşmelerini bugüne alman yerinde olacaktır. Akşam saatlerinde enerjini sportif aktiviteler için kullanabilirsin.

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ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: Arkadaş çevren ile ilişkilerinin güzel seyredeceği salı günü boyunca sana hayran birisinden güzel bir teklif olabilirsin.

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BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK: Kariyer hayatında sana yeni gelişmeler vaat edecek önemli görüşmeler yapman bugünlerde söz konusu olabilir. Merkür’ün düz harekete geçmesiyle beraber yaşadığın teknolojik aksaklıklarda düzelecektir.

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TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ: İletişim konularının hız kazandığı bugün kulağına çalınacak olan dedikodulara dikkat etmelisin. Doğruluk payı olabilir.

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AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP: Ortak paylaşımların ile ilgili konularda ortak bir karara varabileceğin bir gündesin. İkili ilişkilerin güzel seyrediyor.

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YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY: Ay karşıt burcun olan İkizler burcunda seyrediyor olacak. Akşam saatlerinde sportif faaliyetler adına uygun enerjiye sahip olabilirsin.

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OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK: Partnerin ile olan ilişkilerini gün boyunca güzel seyredeceğine şahit olabilirsin. Motivasyonunun yüksek olacağı öğleden sonra sportif faaliyetler adına uygun bir süreçtesin.

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KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA: İletişimle ilgili konularda sabah saatleri uygun olabilir. Çocuklarınla ilgilenmek isteyeceğin bir gün. Aşk hayatında ise pozitif enerjiler var.

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BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR: Sabah saatlerinde Ay Venüs uyumlu açısının etkisi ile aşk ilişkilerinde güzel enerjiler var. Merkür’ün düz harekete geçmesiyle iletişimde yaşadığın aksaklıklarda düzeliyor. 


Kaynak: Kamu Saati Özel
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