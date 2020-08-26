26 Ağustos Çarşamba Günlük burç yorumları! Burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Ağustos ayı burç yorumları

günlük burç yorumları 26 Ağustos Çarşamba burç yorumları merak ediliyor. İşte 26 Ağustos Çarşamba 2020 burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem 25 Ağustos Salı 2020
Aşk, para, iş ve aile konularında günlük burç yorumları
26 Ağustos 2020 burç yorumları merak ediliyor. Çarşamba günü Yay burcunu sağlıkla ilgili konular, Başak burcunu gergin bir gün bekliyor. Günlük burç yorumları aşk, para, iş ve aile konularında fikir veriyor. İşte 26 Ağustos Çarşamba burç yorumları...
KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: Ay tüm gün Yay burcunda ilerliyor olacak. Yurt dışı ile ilgili konularda önemli görüşmelerin olabilir.
BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Çarşamba gecesi saat 01.26 da kesinleşecek olan Venüs ile Jüpiter arasındaki karşıt açı özel ilişkilerinde gereğinden fazla hoşgörülü olmanı sağlıyor olacak.
İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Ay çarşamba günü boyunca karşıt burcunda ilerliyor. Partnerin ile olan ilişkilerine gün boyunca dikkat etmelisin zira gökyüzünde zorlayıcı enerjiler var.
YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Ofis arkadaşlarına olan görüşmelerinde çarşamba günü sinirli bir tutumla olayları istemediğin boyutlara taşımaktan imtina etmelisin.
ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: İştahının yüksek olacağı gün boyunca diyetini uygulamakta zorlanabilirsin aynı zamanda bugün sinirsel gerginliklerin de söz konusu olabilir.
BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK: Evinle ilgili konularda öfkeyle kararlar vermekten uzak durmalısın. İletişim adına uygun bir gün değil.
TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ: Yakın çevrenle aranda yanlış anlaşılmaların söz konusu olabileceği bugün iletişimine dikkat etmen gerekiyor. Fazla hoşgörü seni yorabilir.
AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP: Harcamalarında müsrifliği kaçabileceğin bir gün. Aynı zamanda gün boyunca kilo almaya yatkın olabilirsin.
YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY: Ay tüm gün senin burcunda ilerliyor olacak. Sağlığınla ilgili konulara daha fazla özen göstermelisin.
OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK: Arkandan dönen işlere dikkat etmen gereken bir gün. Yakınlarının sadakatsizliği ile sınanabilirsin.
KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA: Arkadaşlarınla ilgili asılsız dedikodulara kulak asmamalısın. Fazla hoşgörü beklentisinde olman insanları yorabilir.
BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR: İletişim adına uygun bir gün değil. Kariyerinle ilgili bazı konulara kafanı fazlaca takabilirsin.
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